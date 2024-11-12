Почему нельзя листать телефон, сидя в туалете: врач назвал серьезную причину

Вы узнаете:
- Почему нельзя пользоваться телефоном в туалете
- К каким последствиям это может привести
Люди, которые имеют привычку сидеть на унитазе в компании своего мобильного телефона, на самом деле подвергают себя серьезному риску. По словам гастроэнтеролога Стэнфордского и Гарвардского университетов, доктора Саурабха Сети, это может представлять определенную опасность для вашего здоровья. Об этом сообщает Главред со ссылкой на ladbible.
Доктор Саурабх Сети регулярно публикует видео в TikTok для своих подписчиков, предупреждая их о малоизвестных проблемах, с которыми может столкнуться тело человека, а также развенчивает медицинские мифы.
На этот раз врач в своей публикации предупредил о вреде, который нам может нанести сидение на унитазе с телефоном в руках.
По его словам, листание соцсетей в туалете или что-либо другое, что мы можем делать с телефоном в этот момент, является плохой идеей. Он отметил, что когда мы листаем телефон в туалете, то это может вызвать "напряжение" прямой кишки, что будет иметь неприятные последствия.
"Во-первых, пользование телефоном в туалете может привести к длительному сидению на унитазе, что может вызвать напряжение и давление на прямую кишку. Это может привести к таким проблемам, как геморрой, анальные трещины и выпадение прямой кишки", - отметил врач.
В то же время он отметил, что есть еще и другая проблема. Она заключается в том, что это вызывает еще более быстрое размножение бактерий.
"Исследования показали, что в среднем смартфон грязнее, чем сиденье общественного туалета, поэтому старайтесь избегать листания телефона во время пребывания в туалете", - добавил доктор Саурабх Сети.
Он добавил, что если вы все равно берете телефон в туалет, то по крайней мере стоит обрабатывать его дезинфицирующей салфеткой после того, как вы выйдете из туалета.
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