Два украинских фильма - в списке лучших картин года по версии киноинститута Британии

Фильмы выбирали на основе опроса 118 киноэкспертов из разных стран. В список лучших кинолент вошли 384 фильма.

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Два украинских фильма - в списке лучших картин года / коллаж: Главред, фото: скриншот с трейлеров

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Сюжет фильма "Ты – Космос"

О чем фильм "Мирные люди"

Британский институт кинематографии (BFI) включил два украинских фильма в список лучших в 2024 году. Этими кинокартинами стали "Ты – Космос" Павла Острикова и "Мирные люди" Оксаны Карпович. Список картин был обнародован на сайте BFI.

Фильмы выбирали на основе опроса 118 киноэкспертов из разных стран. В список лучших кинолент вошли 384 фильма.

В частности, в центре сюжета фильма "Ты – Космос" украинский бывший дальнобойщик Андрей Мельник, оказавшийся последним человеком во Вселенной после взрыва на Земле. Он вместе с другом-роботом отправляется в свободный космос и живет свою рутинную жизнь, пока на связь не выходит француженка Катрин. Тогда путешествие главного героя концентрируется на поисках той самой девушки и требует больших усилий, чтобы пересечь всю галактику. Премьера дебютной ленты режиссера Павла Острикова состоялась 7 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Тогда фильм назвали одним из самых лучших проектов в Украине в 2024 году.

"Лента "Ты – Космос" создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и компанией ForeFilms в копродукции Украины и Бельгии", – пишут на сайте Госагентства.

Смотрите трейлер фильма "Ты – Космос"

В список также попала кинолента режиссера из Украины Оксаны Карпович совместного производства Канады, Франции и Украины "Мирные люди", в которой говорится о последствиях полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Лента противопоставляет два мира: мир борющихся за свою свободу украинцев и мир российских оккупантов, которые приносят разрушение и смерть. Фильм является мощным свидетельством преступлений российской армии и одновременно вызывает сочувствие к простым россиянам, ставшим заложниками пропаганды.

Смотрите трейлер фильма "Мирные люди"

Мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале, а фильм также попал в квалификационный список категории "Полнометражный документальный фильм" премии "Оскар".

Британский институт киноискусства избрал также в перечень две работы российских режиссеров: Still Free Вадима Кострова и "Сказка" Александра Сокурова.

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Что такое Британский институт кинематографии (British Film Institute) Британский институт кинематографии (British Film Institute) – одна из самых авторитетных культурных организаций в мире, которая занимается сохранением, популяризацией и развитием киноискусства. Институт основан в 1933 году и играет ведущую роль в мировом кино.

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