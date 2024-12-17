Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

Главное:
- В январе 2025 года Келлог посетит Киев
- В планах встречи с украинским руководством в Киеве
Кит Келлог, которого избранный президентом США Дональд Трамп видит на должности спецпредставителя по вопросам Украины и России, в январе 2025 года посетит Киев.
Американский переговорщик также посетит и несколько других европейских столиц. Об этом идет речь в сообщении Reuters.
Уточняется, что в планах Келлога встречи с украинским руководством в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, в частности Риме и Париже.
Вместе с тем подчеркивается, что на сегодня план европейского турне Келлога еще прорабатывается, однако источники агентства уже сейчас утверждают, что визит в Москву не планируется.
Кроме того, также ожидается, что встречи будут сосредоточены на "установлении фактов" от имени новой администрации Трампа, а не на переговорах по войне в Украине, говорится в публикации.
Ранее Трамп признал, что попытки достичь мира между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал. Он также высказался против использования Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по России, заявив, что это лишь усугубляет "конфликт".
Напомним, по словам Владимира Зеленского, Украина поддерживает постоянные контакты с командой Трампа. Однако конкретные шаги и инициативы, по его словам, будут обсуждаться после того, как Трамп вступит в должность.
Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирного плана команды Дональда Трампа для завершения войны с Россией пока не существует. По его словам, Украина не получала никаких конкретных документов по этому вопросу, однако существуют различные мнения и позиции, которые обсуждаются.
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"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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