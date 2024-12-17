Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

В планах Кита Келлога встречи с украинским руководством в Киеве, рассказали журналисты.

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Спецпредставитель Дональда Трампа приедет в Украину / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

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В январе 2025 года Келлог посетит Киев

В планах встречи с украинским руководством в Киеве

Кит Келлог, которого избранный президентом США Дональд Трамп видит на должности спецпредставителя по вопросам Украины и России, в январе 2025 года посетит Киев.

Американский переговорщик также посетит и несколько других европейских столиц. Об этом идет речь в сообщении Reuters.

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Уточняется, что в планах Келлога встречи с украинским руководством в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, в частности Риме и Париже.

Вместе с тем подчеркивается, что на сегодня план европейского турне Келлога еще прорабатывается, однако источники агентства уже сейчас утверждают, что визит в Москву не планируется.

Кроме того, также ожидается, что встречи будут сосредоточены на "установлении фактов" от имени новой администрации Трампа, а не на переговорах по войне в Украине, говорится в публикации.

Ранее Трамп признал, что попытки достичь мира между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал. Он также высказался против использования Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по России, заявив, что это лишь усугубляет "конфликт".

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Украина поддерживает постоянные контакты с командой Трампа. Однако конкретные шаги и инициативы, по его словам, будут обсуждаться после того, как Трамп вступит в должность.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирного плана команды Дональда Трампа для завершения войны с Россией пока не существует. По его словам, Украина не получала никаких конкретных документов по этому вопросу, однако существуют различные мнения и позиции, которые обсуждаются.

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