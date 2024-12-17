"Наши пути немного разошлись": известная певица рассказала о своем браке

Алена Омаргалиева рассказала, как изменился ее брак.

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Алена Омаргалиева - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алена Омаргалиева

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Алена Омаргалиева рассказала о браке с Тамерланом

Певица продолжает любить мужа

Украинская известная певица Алена Омаргалиева призналась, что ее отношения с мужем Тамерланом совсем иные, чем были до полномасштабной войны в Украине. Отметим, муж Алены защищает Украину от российских оккупантов на фронте.

Как поделилась певица в программе "Ближе к звездам", Тамерлан не имеет возможности приезжать в Киев, поэтому они редко видятся.

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"Мы видимся, когда он может, но, конечно, наши пути немного разошлись, потому что я занята сейчас. Люди постоянно спрашивают о наших романтических отношениях. Они есть, любовь есть. Тамерлан всегда пытается быть рядом, чтобы я, не дай Бог, не забыла о нем, а он – обо мне", – отметила звезда.

Также Омаргалиева подчеркнула, что между ней и мужем сильные чувства, благодаря которым их брак сохраняется.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.

А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.

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