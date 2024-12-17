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Будут ли отменять в Киеве на Новый год комендантский час: сказали в КГВА

Виталий Кирсанов
17 декабря 2024, 14:46
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Покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия.
Киев, комендантский час
В КГВА сказали, будут ли отменять комендантский час / Коллаж: Главред, фото: Николаевская ОВА, ua.depositphotos.com

Что сказали в КГВА:

  • Все службы на праздники будут работать в усиленном режиме
  • Время работы метрополитена, скорее всего, не продолжат

Киевские власти на Новый год не планируют отменять комендантский час в городе. Не будут сокращать и его продолжительность. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в комментарии для РБК-Украина.

"Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда, все службы, которые отвечают за безопасность, в частности, патрули Нацполиции и Силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет", - сказал журналистам представитель КГВА Михаил Шаманов.

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На новогодние праздники будет запрещено находиться на улице, в общественных местах, перемещаться на транспорте без спецпропуска или пешком с 00:00 до 05:00, как и в другие дни, отметили в КГВА.

"Покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность", - объяснили журналистам в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что время работы метрополитена, вероятнее всего, не продолжат, так как комендантский час остался без изменений. В Киеве подземный транспорт работает с 06:00 до 23:00 и круглосуточно как укрытие во время объявления воздушной тревоги. Наземный транспорт доступен с 5:30 до 23:30."График работы общественного транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа", - сказали журналистам в КГВА.

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Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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