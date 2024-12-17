Зеленский сделал громкое заявление о мире и прекращении боевых действий

После инаугурации Дональда Трампа будут активизированы усилия по остановке войны, убежден президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал вопрос завершения боевых действий / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Сухопутні війська ЗС України

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Украине нужен настоящий мир, а не пауза в боевых действиях

Для мира нужна сильная общая позиция всех партнеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен настоящий мир, а не пауза в боевых действиях с Россией.

Это может быть реализовано благодаря сильной общей позиции партнеров, заявил глава государства во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, сообщает Укринформ.

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Глава государства убежден в том, что после инаугурации президента Дональда Трампа, очевидно, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну.

"Нам всем в Европе нужна не просто пауза в боевых действиях, не просто что-то временное или неопределенное, нам нужна сильная общая позиция всех партнеров, нам нужен настоящий мир. Главное - что именно такой мир, мир благодаря силе, может быть обеспечен", - отметил он.

При этом президент поблагодарил Польшу за готовность помогать и за оказанную Украине поддержку с первых дней полномасштабной войны и на протяжении всех лет независимости.

Один Дональд сказал, что может закончить войну за сутки, сегодня второй Дональд сказал, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело от Польши, то вопрос решился за один день. Кто знает, может в следующем году мы можем рассчитывать и на первое, и на второе", – заявил Зеленский.

Также он поблагодарил за поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и как можно быстрее получить приглашение в Альянс.

"Польша понимает, как это важно в нашей части Европы, чтобы безопасность была действительно гарантирована и чтобы не было никакой геополитической неопределенности", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп готовит резонансный план завершения войны. Украинцы могут по-разному отнестись к плану Трампа по завершению войны.

Напомним, ранее сообщалось о неожиданном сценарии завершения войны. Дональд Трамп может подтолкнуть Украину к уступкам, или дать все необходимое, не исключают эксперты.

Как сообщал Главред, ранее Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

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