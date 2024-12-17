Зеленский сделал громкое заявление о мире и прекращении боевых действий

Главное:
- Украине нужен настоящий мир, а не пауза в боевых действиях
- Для мира нужна сильная общая позиция всех партнеров
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен настоящий мир, а не пауза в боевых действиях с Россией.
Это может быть реализовано благодаря сильной общей позиции партнеров, заявил глава государства во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, сообщает Укринформ.
Глава государства убежден в том, что после инаугурации президента Дональда Трампа, очевидно, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну.
"Нам всем в Европе нужна не просто пауза в боевых действиях, не просто что-то временное или неопределенное, нам нужна сильная общая позиция всех партнеров, нам нужен настоящий мир. Главное - что именно такой мир, мир благодаря силе, может быть обеспечен", - отметил он.
При этом президент поблагодарил Польшу за готовность помогать и за оказанную Украине поддержку с первых дней полномасштабной войны и на протяжении всех лет независимости.
Один Дональд сказал, что может закончить войну за сутки, сегодня второй Дональд сказал, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело от Польши, то вопрос решился за один день. Кто знает, может в следующем году мы можем рассчитывать и на первое, и на второе", – заявил Зеленский.
Также он поблагодарил за поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и как можно быстрее получить приглашение в Альянс.
"Польша понимает, как это важно в нашей части Европы, чтобы безопасность была действительно гарантирована и чтобы не было никакой геополитической неопределенности", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп готовит резонансный план завершения войны. Украинцы могут по-разному отнестись к плану Трампа по завершению войны.
Напомним, ранее сообщалось о неожиданном сценарии завершения войны. Дональд Трамп может подтолкнуть Украину к уступкам, или дать все необходимое, не исключают эксперты.
Как сообщал Главред, ранее Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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