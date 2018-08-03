Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС

Бессменная на протяжении многих лет канцлерин ФРГ Ангела Меркель может лишиться поста главы правящей партии ХДС/ХСС - против нее ополчилось все правое крыло партии (т.н. «Союза за ценности» Werteunion), сообщает DW.

3 августа организация обнародовала «5 тезисов для сильной Германии», где подчеркнула, что ЖДСнуждается в программном и кадровом обновлении. По мнению членов Werteunion, на декабрьском съезде ХДС нужно избрать новое партийное руководство. Время Меркель, по их слова, закончилось.

«Для подготовки к следующим выборам в бундестаг следует согласовать упорядоченную передачу поста федерального канцлера», — говорится в документе.

Таким образом, консерваторы в ХДС/ХСС намекнули, что больше не хотят видеть Ангелу Меркель главой правительства. Меркель при этом пока не сказала, планирует ли снова переизбираться на этот пост.

Кроме того, консерваторы в своем программном документе призывают последовательно ограничивать приток мигрантов в Германию и высылать из страны подлежащих высылке.

«Потенциал ФРГ по приему беженцев исчерпан. Мы требуем ограничения нетто-миграции до ноля и ассимиляции тех, кто имеет право на убежище», — говорится в документе.

Читайте такжеГермании нужно свое ядерное оружие, потому что Трамп идиот - Die WeltПри этом «Союз за ценности» предлагает принять соразмерное количество квалифицированных кадров на основании закона об иммиграции и определенный контингент соискателей убежища. А не-граждан стран ЕС без документов призывают отправлять обратно еще на границе.

В то же время консерваторы ХДС/ХСС хотят сокращения налогов и социальных вычетов для семей с детьми и среднего класса, проведения пенсионной реформы и наведения порядка в городских кварталах, где «не действуют немецкие законы».

Напомним, Меркель обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он не придерживается правил "человечности" политикой своей страны в отношении нелегальных мигрантов.