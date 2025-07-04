Фатальная неделя для армии РФ: ВСУ разносят командные пункты врага

Основное:
- ВСУ второй раз за неделю поразили командные пункты армии РФ
- Украинские бойцы нанесли удар 3 июля 2025 года
Силы обороны Украины второй раз за неделю нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Атака на вражеский пункт состоялась 3 июля. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Также украинские защитники поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
"Потери противника уточняются. Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого будут стоить врагу", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что украинские бойцы и в дальнейшем будут разрушать систему управления российских оккупантов.
"Украина будет продолжать борьбу, пока все российские войска не будут выведены с суверенной территории нашего государства и не будет восстановлен справедливый и длительный мир", - подчеркнули в Генеральном штабе.
Удары ВСУ по вражеским целям - новости по теме
Как писал Главред, утром 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии". Сейчас предприятие производит термобарические боевые части для БпЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Недавно во временно оккупированном Харцызске Донецкой области прогремели сильные взрывы - по предварительным данным, поражен склад боеприпасов.
Кроме того, вечером 30 июня в оккупированном Донецке также была зафиксирована серия взрывов, вероятно, поражению подверглись несколько военных объектов российских оккупационных сил.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
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