Разговор Трампа и Зеленского: эксперт предупредил, к чему готовиться Украине

Эксперт вспомнил, как президент США Дональд Трамп обещал Владимиру Зеленскому, что будет помогать Украине.

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Эксперт спрогнозировал, что ждет Украину после разговора Зеленского и Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

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Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

Переговоры лидеров могут принести положительные сдвиги для Украины

В пятницу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп провели переговоры. Телефонный разговор лидеров может принести положительные новости для Украины. Такое предположение высказал общественный деятель и президент республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эфире КИЕВ24.

По его словам, личный контакт Зеленского с Трампом - это важный шаг для продолжения поддержки, ведь Трамп ранее обещал не оставлять Украину один на один с российской агрессией.

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При этом Пинкус подчеркнул, что личное обещание Трампа — хороший знак, но ключевые решения по дальнейшей помощи будет принимать Конгресс.

А сейчас, по его словам, в Конгрессе "буря, все шокированы последними событиями".

В то же время Пинкус считает, что российская атака на Украину в ночь на 4 июля будет стимулировать США и в дальнейшем поддерживать нашу страну.

"Я оптимистичен - давайте ждать ближайшие дни хороших новостей", - резюмировал он.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Разговор Зеленского и Трампа - что известно

Как писал Главред, в пятницу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло в режиме телефонного разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с Дональдом Трампом полезным и важным. Лидеры обсудили российские воздушные удары по Украине и ситуацию на фронте.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что хочет помочь с противовоздушной обороной. Он проверит ситуацию с задержкой поставок ПВО.

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О персоне: Борис Пинкус Борис Пинкус - американский политик, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана.

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