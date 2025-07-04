'Путин издевается': в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

Ключевые тезисы:
- В США обратились к Трампу после атаки РФ по Украине
- Конгрессмен подчеркнул, что стратегия Трампа в отношении РФ не работает
- Отмечается, что союзники должны вооружить Украину и ввести санкции против РФ
Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон после массированной атаки страны-агрессора России на Украину обратился к президенту Дональду Трампу с призывом изменить стратегию в отношении РФ. Об этом он написал в Х.
Конгрессмен отметил, что сегодняшняя стратегия Трампа в отношении РФ не работает, поскольку диктатор Владимир Путин и его оккупационная армия продолжают атаковать украинские города.
"Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города", - говорится в сообщении.
Бейкон также добавил к своему сообщению фото последствий российского удара по Киеву. По его словам, нужно менять стратегию в отношении РФ.
"Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов и ввести жесткие санкции. Путин издевается над вами и Америкой", - подытожил конгрессмен.
Дональд Трамп - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 3 июля провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако американский лидер остался разочарован этим звонком.
Трамп также рассказал, что разговор с Путиным был довольно длинным, но "не принес никакого прогресса", и он "недоволен" ситуацией в Украине.
Кроме того, ранее, Дональд Трамп заявил, что он следит за ситуацией в Сумской области и намерен и в дальнейшем наблюдать за обстановкой.
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