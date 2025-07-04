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Мощный удар ВСУ: под Москвой взорвано предприятие ВПК России

Алексей Тесля
4 июля 2025, 13:35
448
Подтверждено достижение средств поражения непосредственно цели, зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.
Дрон
Нанесен удар по объекту ВПК РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Предприятие ВПК страны-агрессора РФ находится в городе Сергиев Посад
  • Завод производит термобарические боевые части для БпЛА

Утром 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии".

Предприятие ВПК страны-агрессора РФ находится в городе Сергиев Посад, Московской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"В настоящее время предприятие осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Дрон
/ Инфографика: Главред

По информации, подтверждено достижение средств поражения непосредственно цели, зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.

Кроме того, в Генштабе также добавили, что результаты поражения еще уточняются.

Screenshot
/ t.me/GeneralStaffZSU

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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