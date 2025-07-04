Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с родными

Что известно:
- Украина и РФ провели обмен пленными
- Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 20 лет
- Военные смогли впервые позвонить своим родным после освобождения из плена
Украина и РФ провели новый обмен пленными. Наши защитники были настолько рады возвращению домой, что не могли сдержать собственных эмоций и плакали от радости. В Сети уже разлетелись трогательные видео.
Украинские военные выходили из автобусов со слезами на глазах. Они обертывались украинскими флагами, падали на колени и целовали землю.
Военные говорят, что на Родине даже воздух другой.
"Даже воздух другой, по другому дышится. Даже опьянение от нашего воздуха!", - сказал освобожденный из плена военный.
Смотрите видео с моментом возвращения украинских защитников из плена:
Уже свободные военные смогли впервые позвонить своим родным и услышать голоса близких за такое долгое время в неволе.
- "Солнышко, я тебя очень люблю! Не волнуйся, солнышко! Я уже дома, я уже в Украине"
- "Мамуля, привет, моя дорогая! Ты главное не волнуйся. Вы там живы, здоровы, все целы? Держись, мамочка, я тебя очень прошу. Я приеду, буду тебя защищать, оберегать и заботиться о тебе!"
- "Привет! Какой у тебя голос уже... Я уже в Украине, скоро увидимся"
Смотрите видео с моментом возвращения украинских защитников из плена:
Обмен пленными - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 26 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Среди освобожденных были молодые бойцы в возрасте до 25 лет, а также военные, которые получили ранения или имеют серьезные проблемы со здоровьем.
20 июня Украине удалось вернуть защитников Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Среди них - воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы.
Кроме того, 19 июня Украина и Россия такжепровели обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Большинство освобожденных воинов провели в плену более трех лет, многие из них попали в плен во время боев за Мариуполь. Все освобожденные - это рядовой и сержантский состав.
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