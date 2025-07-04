Зачем украинцы 'запекали' детей в печи - неожиданная правда о жутком обряде

Вы узнаете:
- Для чего раньше детей "запекали" в печи
- Где проводили обряд "запекания"
- Как происходил этот обряд
Все помнят сказку про бабу Ягу, которая хотела зажарить Ивасика Телесика. На первый взгляд - это страшная выдумка, пугающая детей. Но в основе этой сказки лежит вполне реальный, хоть и странный на современный взгляд, обычай.
Главред узнал о странном обряде "запекания" детей с вполне логичной причиной.
На территории Житомирщины, Черниговщины, Полесья и других регионов действительно "запекали" детей - не со злым умыслом, а ради исцеления и жизни, рассказала журналистка и автор YouTube-канала об истории, традициях и культуре Украины Ольга Сидоренко.
В народе считали, что недоношенные или очень слабые младенцы еще не "созрели" в материнском лоне. Их физическая слабость объяснялась тем, что ребенок еще как бы не "допекся". И именно поэтому его надо было "допечь" в настоящей домашней печи, как хлеб. Это был символический обряд второго рождения, целью которого было вернуть ребенку здоровье и силу.
"Так лечили недоношенных младенцев, слабых детей, больных чахоткой, грыжей, рахитом. Старые люди считали, если ребенок появился на свет раньше времени, то он еще не созрел, не "допекся" в материнской утробе. Именно поэтому недоношенного младенца несли к печи, чтобы тот родился снова", - пояснила Сидоренко.
Как происходил обряд "запекания" ребенка
Такой обряд мог проводить только опытный знахарь или знахарка, обычно баба-знахарка. Он имел четкую последовательность действий:
- Баба-знахарка набирала воду из трех колодцев - священное число во многих обрядах.
- Из ржаной муки замешивалось тесто, в которое заворачивали ребенка.
- Младенца клали на хлебную лопату и трижды засовывали в не раскаленную, но теплую печь - в которой угольки лишь едва тлели.
- Затем тесто отдавали собаке, следя, чтобы она его обязательно съела - это считалось завершением ритуала и залогом его силы.
Все происходило очень осторожно, без вреда для ребенка. Это было не "выпекание", а обрядовое согревание в теплой среде, что символизировало утробу матери.
Смотрите видео о древнем обряде "запекания" детей:
@sydorenko91 Как вам такое лекарство ? #украинскийтикток#традиции#историяукраины#дети♬ оригинальный звук - Sydorenko
Часто ли "запекали" детей
Стоит заметить, что "запекали" детей не часто - это была крайняя мера, которой пользовались в сложных случаях. Такой обряд лечения встречался не только в украинских селах, но и в традициях немцев, поляков, словаков, венгров, литовцев и чехов.
Как знахарка превратилась в бабу Ягу
С течением времени и через пересказы сказочников образ мудрой бабы-знахарки трансформировался в Бабу Ягу - зловещее существо, которое печет детей "на ужин". Старые сказки нередко скрывают под собой глубокую жизненную правду или обрядовую память.
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Об источнике: TikTok-канал sydorenko91
Канал "sydorenko91" в TikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, которая увлекается историей и коллекционированием старых фотографий.
Этот молодой украиноязычный канал посвящен истории, традициям и культуре Украины. Автор обещает, что здесь можно найти информацию, которая, возможно, не попадет ни в один учебник.
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