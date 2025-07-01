Почему Иван Мазепа раздражает россиян: одна ситуация оставила клеймо 'предателя'

Известно, что Мазепа имел желание защитить Украину.

https://glavred.info/culture/pochemu-ivan-mazepa-razdrazhaet-rossiyan-odna-situaciya-ostavila-kleymo-predatelya-10677830.html Ссылка скопирована

Почему россияне называют Мазепу предателем / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие отношения Мазепа имел с Петром I

Можно ли его называть предателем

В Украине Ивана Мазепу считают великим правителем украинского государства и национальным героем, который боролся за свободу своего народа. Однако, в России его считают предателем и лжецом.

Главред решил разобраться, действительно ли Иван Мазепа был предателем.

видео дня

Мазепа был предателем или героем

На YouTube-канале komikistoryk рассказали, что Иван Мазепа десятилетиями верно служил российским царям. Кроме того, они с Петром I были настоящими друзьями.

"Петр I даже казнил генерального писаря за то, что он донес на Мазепу и сказал, что тот будет переходить на сторону Швеции. То есть, Петр I поверил не Кочубею, он поверил Мазепе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России смотрят на Мазепу как на самого большого предателя, но Мазепа с Петром I и создавал Московское царство, которое стало основой для будущего провозглашения империи.

"Мазепа не был его просто каким-то рабом, Мазепа служил в своих интересах государственных. И когда в 1708 году Карл XII решил пойти на Украину, то Мазепа увидел, что Украины не будет, она станет просто полем битвы между двумя монархами. Видно, что Мазепа не был при своих "шкурных" интересах, это не тот человек, которого можно записать к предателям", - подчеркнул историк.

По его словам, Иван Мазепа - это полноценный гетман, который выступил со своим желанием защитить Украину.

Интересные факты об Иване Мазепе - видео:

Читайте также:

Что известно о YouTube-канале komikistoryk? Komikistoryk - это проект, где комик Феликс Редька и исторический мотиватор Евгений Мурза легко и непринужденно говорят о прошлом. Они рассказывают о различных интересных исторических фактах и развенчивают распространенные мифы. На данный канал уже подписалось более 162 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред