Воровали от героев до сюжета: почему "Золотой ключик" не советская сказка

Вы узнаете:
- Когда в СССР украли сюжет "Приключения Пинокио"
- Что указывает на то, что "Золотой ключик" - это украденное произведение
Кража изобретений и интеллектуальной собственности была обычным стилем для СССР, где немало иностранных творений выдавали за отечественные новинки. Сказки также не были исключением.
Главред узнал, что украинская журналистка Ольга Сидоренко рассказала в рамках проекта "Файно" о том, как в СССР выдали "Золотой ключик" за сказку авторства Алексея Толстого, хотя она была откровенно украдена.
Советский писатель якобы издал совершенно новое произведение в 1936 году. Только вот еще в 1883 году итальянский писатель Карло Колодди написал "Приключения Пинокио".
Выяснилось, что в СССР не просто позаимствовали героев и их характеры, а полностью забрали сюжет и сцены из произведения.
Ведь Пиноккио и Буратино - оба деревянные мальчики, созданные плотниками из полена В обоих произведениях есть образ лисы и кота, которые были парой мошенников. И таких совпадений еще немало.
Смотрите видео о том, как в СССР воровали сказки:
@sydorenko91 Як радянські письменники крали дитячі казки? #українськийтікток#тіктокукраїнською#історія#ссср#казка♬ оригінальний звук - Sydorenko
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Кто такая Ольга Сидоренко?
Ольга Сидоренко - украинская журналистка, автор YouTube-канала "Файно", на котором она рассказывает о малоизвестных страницах истории Украины.
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