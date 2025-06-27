Воровали от героев до сюжета: почему "Золотой ключик" не советская сказка

Русские многое воровали у мира и сказки - не исключение.

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Как в Советском Союзе воровали сказки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Когда в СССР украли сюжет "Приключения Пинокио"

Что указывает на то, что "Золотой ключик" - это украденное произведение

Кража изобретений и интеллектуальной собственности была обычным стилем для СССР, где немало иностранных творений выдавали за отечественные новинки. Сказки также не были исключением.

Главред узнал, что украинская журналистка Ольга Сидоренко рассказала в рамках проекта "Файно" о том, как в СССР выдали "Золотой ключик" за сказку авторства Алексея Толстого, хотя она была откровенно украдена.

видео дня

Советский писатель якобы издал совершенно новое произведение в 1936 году. Только вот еще в 1883 году итальянский писатель Карло Колодди написал "Приключения Пинокио".

Выяснилось, что в СССР не просто позаимствовали героев и их характеры, а полностью забрали сюжет и сцены из произведения.

Ведь Пиноккио и Буратино - оба деревянные мальчики, созданные плотниками из полена В обоих произведениях есть образ лисы и кота, которые были парой мошенников. И таких совпадений еще немало.

Смотрите видео о том, как в СССР воровали сказки:

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Кто такая Ольга Сидоренко? Ольга Сидоренко - украинская журналистка, автор YouTube-канала "Файно", на котором она рассказывает о малоизвестных страницах истории Украины.

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