ПВО уже не поможет: назван единственный способ отражения ударов дронов РФ

По словам эксперта Ивана Ступака, речь идёт о VTOL-дронах (с вертикальным взлётом и посадкой).

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Назван способ противодействия ударам дронов РФ / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Defense Express

Важное из заявлений Ступака:

Украина нуждается в масштабном развертывании дронов-перехватчиков

Речь идёт о VTOL-дронах (с вертикальным взлётом и посадкой)

Украина нуждается в масштабном развертывании дронов-перехватчиков, чтобы эффективно отражать атаки всё более совершенных "шахедов". Об этом 4 июля заявил военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Мы уже имеем дело с шестым поколением этих беспилотников — они оснащены несколькими системами наведения, что делает их крайне трудными для подавления. Традиционные средства ПВО теряют эффективность, поэтому необходимо массовое применение дронов-перехватчиков", — отметил он.

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По словам эксперта, речь идёт о VTOL-дронах (с вертикальным взлётом и посадкой), которые способны оперативно перехватывать цели в воздухе и уничтожать их. Однако для реального эффекта таких аппаратов должно быть много.

"Нам нужна численность. Я убеждён, что в каждом регионе Украины должно быть по несколько сотен таких дронов, поскольку количество вражеских БпЛА стремительно растёт", — подчеркнул Ступак.

/ Инфографика: Главред

Он также привёл статистику:

в марте 2024 года по Украине было выпущено около 500 ударных дронов,

в марте 2025-го — уже 4 200,

а в июне 2025 года — почти 5 500.

Это означает, что Россия в среднем запускает около 160 дронов-камикадзе в сутки.

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Ранее Главред сообщал о том, что в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на налёт по Украине. Президент Украины назвал российскую атаку 4 июля "демонстративно внушительным и циничным ударом". Именно столица являлась главной мишенью.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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