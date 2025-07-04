Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

На просроченное попасть легко: как правильно выбирать мясо в магазине

Анна Косик
4 июля 2025, 16:40
21
Многие покупатели даже не догадываются, как их могут обмануть недобросовестные продавцы.
Замороженное мясо, мясо
Как отличить просроченное мясо / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как в магазинах могут скрывать то, что мясо не свежее
  • Как быстро определить, какое мясо можно покупать

Купить мясо в магазине на первый взгляд довольно легко, ведь несвежесть продукта можно почувствовать по запаху. Однако на самом деле это лишь один признак, по которому можно отличить качественное мясо.

Главред выяснил, что в некоторых магазинах умело выдают просроченное мясо за свежее. Как сообщает Киев24, это можно определить, если знать несколько важных нюансов.

видео дня

Прежде всего нужно обратить внимание на цвет мяса. Если оно свежее, то должно иметь розовый или светло-красный. Любой другой оттенок свидетельствует о том, что либо животное было в возрасте, либо же свежесть подкрасили.

Шеф-повар Ваге Абовян отметил, что качественное мясо должно быть без прожилок. Также на нем не должно быть синяков, липкой пленки или желтых костей.

Если покупатель сомневается в свежести мяса, он может попросить у продавца лабораторное заключение. Также следует обращать внимание на то, чтобы температура хранения свежины была не выше 3 градусов тепла.

Читайте также:

Об источнике: Киев24

Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45Синоптик
Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

16:45Политика
Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

16:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

Последние новости

17:38

Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют

17:27

Главный бой года Усика и Дюбуа: когда и где смотреть поединок-реванш

17:19

РФ будет усиливать удары по Украине: военный предупредил об угрозе

17:17

Сорвут джекпот в июле: 3 знакам зодиака будет безумно везти во всех сферах

17:16

Фиктивные командировки Шабунина в НАПК: суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:50

Почему клонит в сон в храме: причины и духовные советы

16:45

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45

Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

16:45

Новые украинские дроны взорвали стратегический завод в РФ: СМИ узнали детали

Реклама
16:40

На просроченное попасть легко: как правильно выбирать мясо в магазине

16:39

Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

16:38

Почему связывают руки и ноги умершим: священник раскрыл правду о "магических путах"Видео

16:29

Не может выбраться: Басков вывалил правду о состоянии Киркорова

16:28

"Сюрприз" из Китая: что нашла СБУ в обломках дронов, которые атаковали Киев

16:21

Петр Порошенко так и не выполнил свое обещание восстановить музей Шухевича, данное полтора года назад, - эксперт

16:01

К использованию в ВСУ допустили дрон с лазерной подсветкой – что он умеет делать

15:57

Пенсионерам будут доплачивать по 5 000 гривен ежемесячно: как получить надбавку

15:43

ПВО уже не поможет: назван единственный способ отражения ударов дронов РФ

15:35

Вишни не будут портиться неделями: блогер раскрыла секрет хранения фруктов и ягодВидео

15:29

Андрей Матюха досье

Реклама
15:24

Цены подскочат на 50%: Украина готовится к значительному подорожанию ряда товаров

15:12

Атака РФ на Киев: стало известно о первой жертве - детали

15:10

Яйца по 17 гривен за штуку для ВСУ: НАБУ провело обыски у Резникова - СМИ

14:58

Тотальное обесценивание или бешеный скачок: что будет с курсом евро с 7 июля

14:56

"Дешевое бродяжничество": Тина Кароль жестко прошлась по ПотапуВидео

14:54

ОРИ, грипп или COVID-19: как отличить и вовремя реагировать

14:35

Трамп "разнес" Путина за нежелание завершать войну: в Кремле ответили

14:33

Вторая крупнейшая страна мира живет вообще без президента - как так случилосьВидео

14:00

Меладзе и Джанабаева показали редкое фото младшего сына: уже 11 лет

13:49

Сдали сами оккупанты: на Покровском направлении ликвидировали командование РФ

13:36

1172 дрона ВСУ и 7 ракет Storm Shadow: в Минобороны РФ отчитались о сбитых целях

13:35

Мощный удар ВСУ: под Москвой взорвано предприятие ВПК России

13:34

Масштабный обмен пленными между Украиной и РФ: кто вернулся домойФотоВидео

13:07

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

13:01

РФ нацелилась на захват 4 крупных городов Украины: Гетман оценил шансы врага

12:45

Почему 5 июля нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

12:28

"Ребенка покрестят прямо в животе": священник сказал, можно ли беременной быть крестнойВидео

12:27

Массированный удар РФ по Киеву: повреждено здание консульства Польши

12:12

Как почистить стиральную машину в домашних условиях: очень легкий способВидео

11:58

Возвращение к Первой мировой: РФ применяет хлорпикрин против ВСУ - разведка

Реклама
11:58

Россияне атаковали Кривой Рог: возник большой пожар, есть раненыеВидео

11:57

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

11:51

Ракеты будут массово атаковать Россию: эксперт сообщил о новом украинском оружии

11:48

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

11:36

Гороскоп Таро на завтра 5 июля: Ракам - чудо, Водолеям - осторожность

11:34

"Огромное число дронов": в ВСУ раскрыли тревожные детали массированного удара РФФото

11:26

"Он боится правды": Шарлиз Терон обвинила режиссера в домогательствах

11:11

Снял розовые очки: разочарованный Трамп признал правду о Путине

10:54

Как сказать "брелок" на украинском: лишь единицы знают правильный ответВидео

10:31

"Есть и приятные новости": в РФ поражен военный завод – ЦПД

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять