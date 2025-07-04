На просроченное попасть легко: как правильно выбирать мясо в магазине

Многие покупатели даже не догадываются, как их могут обмануть недобросовестные продавцы.

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Как отличить просроченное мясо / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как в магазинах могут скрывать то, что мясо не свежее

Как быстро определить, какое мясо можно покупать

Купить мясо в магазине на первый взгляд довольно легко, ведь несвежесть продукта можно почувствовать по запаху. Однако на самом деле это лишь один признак, по которому можно отличить качественное мясо.

Главред выяснил, что в некоторых магазинах умело выдают просроченное мясо за свежее. Как сообщает Киев24, это можно определить, если знать несколько важных нюансов.

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Прежде всего нужно обратить внимание на цвет мяса. Если оно свежее, то должно иметь розовый или светло-красный. Любой другой оттенок свидетельствует о том, что либо животное было в возрасте, либо же свежесть подкрасили.

Шеф-повар Ваге Абовян отметил, что качественное мясо должно быть без прожилок. Также на нем не должно быть синяков, липкой пленки или желтых костей.

Если покупатель сомневается в свежести мяса, он может попросить у продавца лабораторное заключение. Также следует обращать внимание на то, чтобы температура хранения свежины была не выше 3 градусов тепла.

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Об источнике: Киев24 Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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