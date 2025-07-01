Без холодильников и морозилок: как в СССР мясо не портилось неделями

Вы узнаете:
- Были ли в СССР холодильники
- Как когда-то хранили еду
Современным людям иногда даже сложно представить, как на самом деле жилось во времена СССР. Бытовые приборы, которые мы привыкли видеть в каждом доме, тогда были настоящей роскошью.
Главред решил разобраться, как в СССР хранили продукты без холодильника.
Когда в СССР появились холодильники
В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство запустили лишь в 1960-е годы.
До этого хозяйки пользовались в основном кухонными ледниками. Это были простые шкафы с отделениями для льда, теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой воды.
Как в СССР хранили мясо без холодильников
В то время люди прибегали к различным хитростям, чтобы продлить срок годности продуктов. В частности, существовало несколько способов, которые помогали хранить мясо несколько дней, пишет telegraf.
- Сухой способ
Мясо не мыли, обсушивали до тонкой корочки над пламенем газовой горелки, заворачивали в сухую ткань и подвешивали в прохладном помещении.
- Влажный способ
Мясо заливали кислым молоком, сверху ставили что-то тяжелое и убирали в темное место. Так мясо оставалось пригодным к употреблению несколько дней.
- Засолка
Также мясо раскладывали в 3-литровые банки, засыпали солью и прятали в темное место.
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