Читать их никто и не думал: раскрыт секрет больших шкафов с книгами в СССР

Вы узнаете:
- Читали ли книги в СССР
- Почему в каждом доме во времена СССР были шкафы с книгами
Старшие люди часто рассказывают, что якобы в СССР все люди были духовно развиты, а в каждом доме шкафы, буквально, валились от книг. Однако, их совсем не читали, а лишь иногда протирали от пыли.
Так, в видео на YouTube-канале Repostus говорят, что рассказы о том, что Союз был самой читающей нацией в мире не более, чем небылицы, передает Главред.
Для чего на самом деле покупали книги в СССР
"Есть такое умное слово "товарный фетишизм". В СССР это было серьезнее, чем во времена Маркса и Энгельса. Вместе с деньгами мерилом престижа стал дефицит. Владелец ковров, сервелата, хрусталя и югославской мебели смотрел свысока на тех, кто этого не имел. Хорошие книги тоже были дефицитом, поэтому ими хвастались. В каждой приличной мебельной стенке обязательно был книжный шкаф, который нужно было чем-то заполнять", - говорится в видео.
Отмечается, что в те времена книги становились объектом не культурного, а социального престижа. В то же время, читать их было совсем необязательно, поэтому они могли годами стоять на полке.
"Книг в магазинах хватало, но большинство читать было невозможно. Ну, кто в здравом уме будет читать полное собрание речей Брежнева, труды Ленина, Маркса, Энгельса, материалы партийных съездов? Правильно, никто", - добавил автор видео.
Стоит заметить, что хорошие книги были запрещены и не издавались. О них жители уже бывшего СССР узнали только в 90-х.
"Если верить статистике и воспоминаниям людей старшего возраста, то действительно количество изданных книг на душу населения в СССР было впечатляющим. Значительная часть книг издавалась огромными тиражами, не столько ради образования и саморазвития граждан, сколько как элемент декора", - подчеркнули в видео.
Что делали с книгами в СССР - видео:
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