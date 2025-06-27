Читать их никто и не думал: раскрыт секрет больших шкафов с книгами в СССР

В СССР книги были объектом не культурного, а социального престижа.

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Что делали с книгами в СССР / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Читали ли книги в СССР

Почему в каждом доме во времена СССР были шкафы с книгами

Старшие люди часто рассказывают, что якобы в СССР все люди были духовно развиты, а в каждом доме шкафы, буквально, валились от книг. Однако, их совсем не читали, а лишь иногда протирали от пыли.

Так, в видео на YouTube-канале Repostus говорят, что рассказы о том, что Союз был самой читающей нацией в мире не более, чем небылицы, передает Главред.

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Для чего на самом деле покупали книги в СССР

"Есть такое умное слово "товарный фетишизм". В СССР это было серьезнее, чем во времена Маркса и Энгельса. Вместе с деньгами мерилом престижа стал дефицит. Владелец ковров, сервелата, хрусталя и югославской мебели смотрел свысока на тех, кто этого не имел. Хорошие книги тоже были дефицитом, поэтому ими хвастались. В каждой приличной мебельной стенке обязательно был книжный шкаф, который нужно было чем-то заполнять", - говорится в видео.

Отмечается, что в те времена книги становились объектом не культурного, а социального престижа. В то же время, читать их было совсем необязательно, поэтому они могли годами стоять на полке.

"Книг в магазинах хватало, но большинство читать было невозможно. Ну, кто в здравом уме будет читать полное собрание речей Брежнева, труды Ленина, Маркса, Энгельса, материалы партийных съездов? Правильно, никто", - добавил автор видео.

Стоит заметить, что хорошие книги были запрещены и не издавались. О них жители уже бывшего СССР узнали только в 90-х.

"Если верить статистике и воспоминаниям людей старшего возраста, то действительно количество изданных книг на душу населения в СССР было впечатляющим. Значительная часть книг издавалась огромными тиражами, не столько ради образования и саморазвития граждан, сколько как элемент декора", - подчеркнули в видео.

Что делали с книгами в СССР - видео:

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