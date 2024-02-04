В СССР сода была на вес золота: как ее использовали экономные хозяйки

Это волшебное вещество использовали не только в кулинарии.

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Как использовали соду в СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В советские времена, когда на прилавках отсутствовали современные моющие средства, хозяйки проявляли изобретательность. Оказывается, для поддержания чистоты и блеска посуды им было достаточно обычной соды.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему в СССР обои клеили на газеты.

Мощное и универсальное моющее средство

В СССР на полках магазинов было не найти хороших моющих средств, но дома было чисто благодаря простому и эффективному средству - соде. Это волшебное вещество прекрасно справлялось с залитой молоком плитой, жирными пятнами на стенах, а также с загрязненной ванной и унитазом. Процесс был прост: посыпать влажную губку содой, и чистка могла начаться.

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Сода и уксус

Для ликвидации засоров в водопроводных трубах советские хозяйки использовали еще один удивительный трюк – смешивание соды с уксусом. Эта динамичная комбинация эффективно справлялась с неприятными засорами, делая трубы чистыми и свободными от проблем.

Сода и соль для полосканий

Сода также находила свое применение в медицинских целях. Врачи часто рекомендовали полоскания горла или полости рта смесью соды и соли. Этот натуральный раствор способствовал уменьшению отека, а также вытягиванию гноя, принося облегчение при заболеваниях горла и зубной боли.

Экономичность, безопасность и высокая эффективность – вот ключевые качества соды, которые сделали ее неотъемлемой частью домашнего хозяйства в советское время.

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