В СССР сода была на вес золота: как ее использовали экономные хозяйки

В советские времена, когда на прилавках отсутствовали современные моющие средства, хозяйки проявляли изобретательность. Оказывается, для поддержания чистоты и блеска посуды им было достаточно обычной соды.
Кстати, ранее мы рассказывали, почему в СССР обои клеили на газеты.
Мощное и универсальное моющее средство
В СССР на полках магазинов было не найти хороших моющих средств, но дома было чисто благодаря простому и эффективному средству - соде. Это волшебное вещество прекрасно справлялось с залитой молоком плитой, жирными пятнами на стенах, а также с загрязненной ванной и унитазом. Процесс был прост: посыпать влажную губку содой, и чистка могла начаться.
Сода и уксус
Для ликвидации засоров в водопроводных трубах советские хозяйки использовали еще один удивительный трюк – смешивание соды с уксусом. Эта динамичная комбинация эффективно справлялась с неприятными засорами, делая трубы чистыми и свободными от проблем.
Сода и соль для полосканий
Сода также находила свое применение в медицинских целях. Врачи часто рекомендовали полоскания горла или полости рта смесью соды и соли. Этот натуральный раствор способствовал уменьшению отека, а также вытягиванию гноя, принося облегчение при заболеваниях горла и зубной боли.
Экономичность, безопасность и высокая эффективность – вот ключевые качества соды, которые сделали ее неотъемлемой частью домашнего хозяйства в советское время.
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