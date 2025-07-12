Крышечки на кофе часто скрывают опасность: что обязательно нужно проверять

Покупая горячий напиток в кафе можно подвергнуть себя опасности.

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Любителям кофе важно знать о потенциальной опасности / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Какими бывают крышечки для кофе на вынос

На что стоит обратить внимание в кофейне

Покупая кофе "с собой" в кафе возле дома большинство покупателей даже не догадываются, что их неосмотрительность может негативно повлиять на здоровье. А кроется опасность в обычной крышечке для кофе.

Главред узнал, чем она может быть вредна и как отличить опасность. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер и популяризатор науки Александр Коляда.

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По его словам, дело в том, что некоторые виды пластика, из которого изготавливают крышечки, могут содержать опасные вещества, такие как бисфенол и фталат.

Полипропилен имеет маркировку 5 и считается одним из самых безопасных видов пластика с точки зрения здоровья. Он не выделяет токсичных веществ при контакте с горячими жидкостями, такими как кофе.

Полиэтилен низкой плотности имеет маркировку 4. Он считается относительно безопасным материалом, однако не так устойчив к высоким температурам. Поэтому для длительного хранения горячих напитков он не особо подходит. Крышку из него лучше не использовать, если вы собрались долго пить кофе.

Смотрите видео об опасности крышечек для кофе:

А вот полистирол имеет маркировку 6 и может представлять больший риск для здоровья, особенно если используется в посуде, или упаковке, которая контактирует с горячими продуктами. Этот пластик может выделять вредные вещества, такие как стирол - который считается возможным концерогеном.

Поэтому, во время посещения кафе важно взглянуть на маркировку крышечки для напитка, чтобы убедиться, что оно не изготовлено из полистирола и не выделяет вредных веществ, которые могут быть опасными.

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О персоне: Александр Коляда Александр Константинович Коляда - украинский генетик, популяризатор науки, ведущий научно-популярного телешоу "ЭксперименТЫ", пишет Википедия.

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