Почему нельзя пить кофе с утра: популярный 'ритуал' вводит в заблуждение

Оказывается, что многие люди употребляют кофе неправильно.

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Почему нельзя пить кофе с утра / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда лучше всего пить кофе

Чем можно заменить этот напиток

Люди во всем мире любят пить кофе по разным причинам. Одни наслаждаются его вкусом, а другие - стремятся набраться заряда энергии.

Главред решил разобраться, в какое время суток лучше всего пить кофе.

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Можно ли пить кофе по утрам

Врач Зак Тернер сказал, что большинство людей пьют кофе в худшее время суток, пишет express.co.uk.

По его словам, кофе широко используется как часть утреннего ритуала, но его употребление утром может быть вредным.

"Кофе нарушает естественный ритм кортизола в организме, гормона стресса, который естественно повышается утром, чтобы помочь вам проснуться. Употребление кофе, когда уровень кортизола уже высок, может привести к чрезмерной стимуляции, тревоге и потенциальной толерантности к действию кофеина", - подчеркнул он.

Врач добавил, что другим негативным влиянием кофе утром является его препятствование усвоению определенных питательных веществ, особенно если его употреблять перед едой.

"Это не значит, что вам нужно навсегда исключить кофе из своей жизни, скорее измените свои отношения с ним. Вместо того, чтобы быть частью вашего утреннего ритуала, он может стать полуденным успокоением, когда вы начинаете чувствовать, что день настигает вас", - подчеркнул Зак Тернер.

Чем можно заменить кофе

В наше время есть множество вариантов, которые могут заменить кофе и содержать кофеин:

Зеленый чай - обеспечивает заряд энергии с дополнительным преимуществом L-теанина, который может помочь сосредоточиться и уменьшить тревожность.

Матча - этот порошкообразный зеленый чай содержит освежающий кофеин и L-теанин, что способствует устойчивому заряду энергии.

Черный чай - этот популярный утренний напиток является отличной альтернативой, поскольку он обеспечивает умеренный заряд кофеина.

Количество кофеина в различных напитках / Инфографика: Главред

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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