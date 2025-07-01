Золотые правила покупки кофе: как выбрать напиток, который стоит своих денег

Бариста Джеймс Хофман объяснил, какие характеристики зерна критически важны для вкуса и почему иногда покупка кофе может разочаровывать.

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Джеймс Хофман рассказал, как правильно выбирать кофе / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

На что обращать внимание на упаковке кофе

Что значат степени обжарки кофе

Где лучше всего покупать кофе

Кофе - один из самых популярных напитков во всем мире после воды. И многие из нас не представляют себе утро без ароматной чашки этого напитка. Существует множество видов кофе, и есть риск того, что выбирая упаковку в супермаркете, вы можете выбрать не самый хороший вариант. Кроме того, некоторые виды кофе и вовсе лучше не покупать, даже если цена кажется привлекательной.

Если вам интересны правила кофейного этикета, читайте материал: Как по этикету пить кофе: 10 правил, которые нельзя нарушать.

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Чемпион мира кофе‑бариста 2007 года Джеймс Хофман (James Hoffmann) рассказал на своем Youtube-канале о золотых правилах покупки кофе.

Самый лучший кофе в мире - как выбрать

Хофман перечислил ряд правил, которые помогут выбрать действительно качественный продукт.

1. Кофе должен быть максимально свежим. После обжарки кофе со временем теряет вкус из-за окисления и потери ароматических веществ. На упаковке должна быть указана дата обжарки - именно она и поможет вам определить свежесть.

2. Покупайте кофе, происхождение которого можно проследить до конкретной фермы, производителя или региона. Если можно понять понять географию происхождения кофе, то это явный признак качества зерен. Кроме того, вы можете понять уникальные вкусы, связанные с разным происхождением.

3. Не экономьте. Если вы потратите чуть больше денег, то, скорее всего, купите более качественный кофе. Более дорогой кофе часто связан с лучшими дегустационными впечатлениями.

4. Обращайте внимание на время года. В разных странах кофе собирают в разное время года. Обжарщики, которые предлагают меняющийся выбор в зависимости от сезона сбора урожая, обычно предлагают более свежий и качественный продукт.

Виды обжарки кофе

Степень обжарки кофе на упаковке имеет решающее значение для выбора правильного кофе, поскольку они дают представление о вкусовом профиле и общем впечатлении от напитка.

От легкой до средней обжарки. Такой напиток обычно имеет более высокую кислотность и более выраженный вкус в зависимости от происхождения кофе. Такой кофе может иметь цветочные или фруктовые нотки и понравится тем, кто любит необычные вкусы.

Темная обжарка. Такой кофе характеризуется повышенной горечью и пониженной кислотностью. Такие сорта часто имеет более глубокий, крепкий вкус. Описания "богатый", "насыщенный" или "интенсивный" часто сопровождают более темную обжарку. Кроме того, такой кофе может иметь привкус шоколада или карамели.

Если на упаковке не указана степень обжарки, то можно с уверенностью предположить, что это легкая или средняя обжарка.

Как "читать" пачку кофе

На упаковках кофе часто встречаются описательные слова (например, "цитрусовый", "шоколадный", "землистый"), которые намекают на ожидаемые вкусовые ноты.

Также на упаковке можно заметить "индикаторы кислотности". Наличие фруктовых вкусов (например, ягод или цитрусовых) обычно указывает на более высокую кислотность. И наоборот, если в описании упоминаются орехи или шоколад (без фруктов), можно ожидать более низкую кислотность.

Такие термины, как "сливочный", "насыщенный" или "легкий", помогают описать вкусовые ощущения от кофе. Потребители, которые предпочитают более тяжелый или насыщенный вкус, могут искать именно эти слова в описании.

В то же время те, кто предпочитает более легкий вкус, должны искать такие термины, как "нежный" или "цветочный".

Где лучше покупать кофе

Кофе можно покупать в супермаркетах, кофейнях или в онлайн-магазинах.

Плюсы покупки кофе в супермаркетах:

Удобство. Мы ходим в супермаркет довольно часто, что позволяет легко купить кофе, пока покупаешь другие товары.

Экономически эффективно: кофе из супермаркетов часто дешевле из-за конкурентоспособных цен и практики оптовых закупок.

Минусы:

Свежесть. Супермаркеты часто не уделяют первостепенного внимания свежести кофе. Кофе может лежать на полках месяцами до покупки, что снижает его качество.

На упаковке обычно указана дата "годен до" вместо даты обжарки. Таким образом, у вас не получится определить, когда кофе был обжарен.

Кофе, купленный в кофейнях, как правило, более свежий, чем в супермаркетах, поскольку его часто регулярно меняют, и он может быть обжарен незадолго до момента продажи.

У клиентов есть возможность обсудить свои предпочтения с персоналом кофейни, который может предоставить индивидуальные рекомендации на основе своего вкуса.

Кроме того, некоторые кофейни позволяют клиентам пробовать кофе перед покупкой.

К минусам покупки кофе в кофейне можно отнести довольно высокие цены по сравнению с супермаркетами.

Онлайн покупка кофе. К плюсам можно отнести разнообразие. Интернет-магазины обычно предлагают более широкий ассортимент кофе, включая специальные обжарки.

Со свежестью при онлайн-покупке не будет проблем, ведь многие интернет-магазины обжаривают кофе по заказу.

Смотрите видео - Как выбрать хороший кофе:

Ранее Главред писал, как правильно держать чашку с чаем или кофе. Все нюансы раскрыла международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева.

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Кто такой Джеймс Хофман? Джеймс Хофман (James Hoffmann) - один из самых известных кофейных экспертов в мире, родом из Великобритании. Ведет свой Youtube-канал, на который подписаны 2,35 млн человек. На канале Хофман рассказывает о выборе и дегустации кофе; мифах и реальности кофейной индустрии; экспериментах (например, "почему кофе портится" или "как долго можно хранить"). "Я снимаю видео обо всем, что связано с кофе, иногда о еде, а иногда о бизнесе/предпринимательстве. Я создаю руководства, обзоры, видеоблоги и мини-документальные фильмы. В реальном мире я основал несколько компаний, написал "Атлас мира кофе" и "Как приготовить лучший кофе дома". Я также немного консультирую стартапы", - рассказал о своем канале эксперт. Достижения: Чемпион мира бариста (World Barista Champion) — 2007 год, Токио.

Сооснователь Square Mile Coffee Roasters — одна из самых уважаемых обжарочных компаний в Лондоне.

Автор книги "The World Atlas of Coffee" — бестселлер о кофейной культуре, географии и приготовлении.

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