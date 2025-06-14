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Как по этикету пить кофе: 10 правил, которые нельзя нарушать

Анна Ярославская
14 июня 2025, 12:30
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Если вы решили выпить чашечку кофе, соблюдайте правила кофейного этикета.
Джамила Мусаева, кофейный этикет
Джамила Мусаева раскрыла нюансы кофейного этикета / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что такое демитас
  • Можно ли одновременно пить кофе и кушать десерт
  • Как выбрать кофе по вкусу в зависимости от места его выращивания

Кофе - один из самых популярных напитков в мире, но вот нюансы кофейного этикета известны не всем. Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала некоторые факты о кофе и поделилась секретами того, как его подавать кофе и как пить.

Если вам интересно, как правильно держать чашку кофе по этикету, читайте материал: Как леди держат чашку для чая и кофе: правила этикета.

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Интересные факты о кофе

Существуют две истории о происхождении кофе. Одна версия свидетельствует, что кофейные зерна обнаружили козы в Эфиопии. Во время выпаса животные съели зерна и получили очень много энергии.

Вторая версия заключается в том, что их обнаружил шейх по имени Омар в Йемене, который, как считалось, обладал целительными способностями. Он был отвергнут обществом, ушел жить в пещеру и ел эти зерна, чтобы чувствовать себя сытым в течение дня.

"Какую бы историю вы не выбрали, правда в том, что кофе - очень тонизирующий напиток, и он действительно подавляет аппетит на некоторое время. На самом деле, суфии пили кофе, чтобы не заснуть во время ночных молитв и медитаций. Несмотря на свою популярность, христиане считали кофе языческим напитком. Поэтому европейцам потребовалось некоторое время, чтобы полюбить кофе. В 16 веке голландцы открыли свою первую кофейную плантацию на Шри-Ланке. Со временем в Европе открывалось все больше и больше кофеен, где собирались интеллектуалы, чтобы обсудить умные идеи. По этой причине кофейни в Британии называли "пенни-университетами". "Пенни" — потому что это была стоимость кофе, а "университетами" — потому что это было место, где интеллектуалы делились своими великими идеями", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Кофе популярен и сегодня. Это второй по потреблению напиток после воды и второй по объему продаж товар после нефти.

Кофе выращивают в низинах и на высокогорье.

Примером низменности является, скажем, Индонезия. Здесь много кислорода. Поэтому тут вкус кофе, как правило, более горький, но менее кислый. Starbucks выращивает много своего кофе в низинах.

Примером кофе, выращенного на высокогорье, является, Эфиопия или Кения. На высокогорье, как правило, меньше кислорода. Поэтому, когда урожай растет здесь, ему нужно больше энергии для роста. Вот почему кофейные зерна здесь, как правило, имеют более кислый вкус, но они менее горькие и более фруктовые по вкусу.

Существуют три разные степени обжарки кофе - слабая, средняя и темная. Чем светлее обжарка, тем более оригинальный вкус зерна, поэтому он ближе к своей первоначальной форме и вкусу.

В какой чашке подавать кофе

Это зависит от нескольких причин. Во-первых, тип напитка, во-вторых, случай или формальность мероприятия, и в-третьих, время суток.

"Итак, начнем с наименее формального способа подачи кофе, и это кружка. У кружки толстая ручка, у нее нет блюдца, и обычно она очень большого размера. Более формальная подача кофе — это обычная кофейная чашка. Разница между обычной кофейной чашкой и чайной чашкой заключается в форме и виде. Кофейная чашка имеет более узкую и прямую форму, тогда как у чайной чашки более узкое дно и более широкий ободок", - рассказала Мусаева.

Кружка для кофе
Кружка для кофе / скриншот
Чашка для кофе
Чашка для кофе / скриншот

Чашка для турецкого кофе отличается по внешнему виду. У нее более широкое дно, оно как бы сужается к верху.

Чашка для турецкого кофе
Чашка для турецкого кофе / скриншот

"Последняя чашка, которую я собираюсь вам показать, и она называется демитас, что по-французски на самом деле означает полчашки. Она почти вполовину меньше обычной кофейной чашки. В такой чашке обычно подают турецкий кофе или эспрессо. Эта чашка обычно используется во время более официальных мероприятий", - рассказала эксперт по этикету.

Чашка демитас
Чашка демитас / скриншот

Кофейные ложки также бывают разных видов. Например, к кофейной чашке обычного размера подают и соответствующую ложку.

К чашке демитас подают ложку демитас - она почти в два раза меньше. Для холодных кофейных напитков, которые подаются в высоком стакане, вам дадут специальную длинную ложку, чтобы размешивать кофе.

Ложки для кофе отличаются по размеру
Ложки для кофе отличаются по размеру / скриншот

Как по этикету пить кофе

Правило №1 объясняет, как правильно держать чашку кофе по этикету.

Эксперт сказала: "Когда вы пьете кофе, никогда не оттопыривайте мизинец".

Так держать чашку неправильно
Так держать чашку неправильно / скриншот
Правильный способ держать чашку
Правильный способ держать чашку / скриншот

Правило № 2. Не вращайте чашку для кофе, как бокал для вина. Просто держите ее прямо.

Правило №3. Не облизывайте кофейную ложку и никогда не оставляйте кофейную ложку в чашке, когда пьете кофе, потому что она может попасть вам в глаз.

Когда вы закончите размешивать, оставьте кофейную ложку на блюдце.

Правило №4. Если вы любите кофе, пейте его вместе со стаканом воды.

Вода предназначена для употребления перед кофейным напитком, чтобы очистить ваши вкусовые рецепторы и подготовить их к дегустации прекрасного аромата кофе. Если вам не понравился кофейный напиток, вы можете выпить воду после, чтобы убрать послевкусие.

Правило №5. Не макайте печенье в кофе. Это просто дурной тон. Единственное исключение из этого правила — макать круассан в кофе рано утром на завтрак так, как это делают французы.

Правило №6. В Италии вы можете заказать капучино только на завтрак, но не позже.

Если вы хотите насладиться эспрессо, то вы должны сделать это в баре и выпить его залпом. Никогда не заказывайте его на вынос.

Правило №7. Не наслаждайтесь кофе и десертом одновременно. Сначала нужно съесть десерт, а потом выпить кофе.

Правило №8. Когда наливаете кофе, чашка должна оставаться на блюдце. Никогда не поднимайте чашку, чтобы налить кофе.

Не налиайте кофе
Не налиайте кофе "на весу" / скриншот

Правило №9. Поднимайте чашку к себе. Не наклоняйтесь к чашке.

Наклоняться к чашке нельзя
Наклоняться к чашке нельзя / скриншот

Правило №10. Не наливайте кофе на блюдце и не пейте его оттуда. Это просто невоспитанность. Просто подождите, пока кофе остынет, и наслаждайтесь напитком.

Не наливайте кофе в блюдце
Не наливайте кофе в блюдце / скриншот

Ранее Главред писал о нюансах парфюмерного этикета. В частности, Джамила Мусаева поделилась, как правильно хранить духи и почему не стоит рассказывать, каким парфюмом вы пользуетесь.

Смотрите видео - Как пить кофе по этикету:

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Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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