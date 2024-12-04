Чем растворимый кофе отличается от обычного: какой из них стоит выбирать

Растворимый кофе - это удобный и быстрый вариант для кофеманов.

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Как изготавливают растворимый кофе / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В чем особенность растворимого кофе

Как его правильно приготовить

Растворимый кофе является популярным напитком среди многих украинцев. В частности, он отличается удобством и доступностью, из-за чего люди его и выбирают.

Главред решил разобраться, какая разница между растворимым кофе и обычным.

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Как изготавливают растворимый кофе

Как пишет издание health, растворимый кофе - это обезвоженная форма обычного кофе. Он изготавливается из крошечных гранул, для заваривания которых нужна только горячая вода.

Существует два основных метода приготовления растворимого кофе: распылительная сушка и сублимационная сушка.

Распылительная сушка - один из самых распространенных методов приготовления растворимого кофе благодаря своей универсальности и низкой стоимости. Он заключается в том, что обычный кофе заваривают и пропускают через предварительно нагретую сушильную камеру, где высушенные частицы отделяются от жидкости.

Разница между растворимым и обычным кофе

Несмотря на то, что растворимый и обычный кофе имеют много общего, они также имеют четкие различия. Самое очевидное различие - это время, необходимое для приготовления.

Чтобы приготовить растворимый кофе, нужно просто добавить горячую воду к кофейным гранулам, тогда как обычный кофе требует более длительного времени заваривания.

Однако, процесс заваривания обычного кофе сохраняет его натуральные масла и ароматические соединения, придавая ему более насыщенный, сложный вкус, чем большинству растворимых кофейных напитков.

Растворимый кофе, хоть и удобен, но, как правило, имеет более мягкий вкусовой профиль из-за процесса сушки. То же касается и содержания кофеина. Хотя оно может варьироваться в зависимости от марки и способа приготовления, обычный заварной кофе обычно содержит больше кофеина, чем растворимый.

Как правильно заваривать растворимый кофе

Приготовить растворимый кофе очень просто и быстро. Нужно выполнить следующие шаги:

Отмерьте кофейные гранулы. Большинство брендов растворимого кофе рекомендуют использовать от 1 до 2 чайных ложек кофейных гранул на чашку горячей воды. Однако вы можете менять количество в соответствии со своими потребностями в кофеине и вкусовыми предпочтениями.

Нагрейте рекомендуемое количество воды до температуры чуть ниже кипения.

Залейте горячей водой кофейные гранулы и перемешайте до полного растворения.

Добавьте сливки, молоко, подсластители или ароматизированные сиропы по желанию, чтобы приготовить кофе, соответствующий вашим вкусовым предпочтениям.

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Как выбрать чашку для кофе? Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его преимущества и сохраняла нужную температуру.

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