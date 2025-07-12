Катя Кузнецова бросила своего бойфренда-россиянина и переехала из Украины

Катерина Кузнецова поделилась подробностями своей личной жизни.

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Катерина Кузнецова рассталась со своим парнем / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Кратко:

Что сообщила Кузнецова про своего парня

В чем причина расставания

Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая отмечает свой 38-й день рождения 12 июля, сделала неожиданное признание.

Как написала она на своей странице в Instagram, она и ее бойфренд-россиянин Макс больше не вместе.

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"Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно", - написала украинская звезда.

Катя Кузнецова рассталась с бойфрендом / Фото Instagrm/katykino

По словам актрисы, она решила переехать в Барселону. "Конечно не на постоянной основе, просто мне важно иметь место куда я могу ездить и восстанавливаться", - поясняет актриса.

Катя Кузнецова рассталась с бойфрендом / Фото Instagrm/katykino

Она также добавляет, что Киев остается ее родным городом и именно там ее ждет много интересного.

Украинская актриса сообщила о расставании / Фото Instagram/katykino

"Но о Тенерифе еще будет много сообщений и слов…. Особенный остров для меня", - подытоживает актриса.

Ранее актриса не раз говорила, что несмотря на национальность ее любимого, он не поддерживает военное вторжение террористической России в Украину.

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Ранее Главред писал о том, что Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

Напомним, ранее Катя Кузнецова показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта. "И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.

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О персоне: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

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