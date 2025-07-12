Камалия показала, как изменились ее дочки: фото "до" и "после"

Украинская певица Камалия поделилась ностальгическим фото и написала грустный пост.

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Камалия с дочерями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Что изменилось на фото, кроме даты

О чем грустит Камалия

Украинская известная певица Камалия, которая недавно рассказала о своей личной жизни и поделилась подробностями развода со своим мужем-миллионером Мохаммадом Захуром, показала, как сильно изменились ее дочери.

На своей странице в Instagram, звезда выложила два фото, сделанные с разницей в 8 лет. На семейном фото запечатлены ее дочери Арабелла и Мирабелла, а также сама Камалия и ее муж Захур.

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Камалия поделилась раритетным фото / Фото Instagram/kamaliyaofficial

"Мгновение во времени - с разницей в восемь лет. Это не просто фотографии. Это эхо момента, остановленного во времени. Сделаны с точностью до дня — 11 июля, с интервалом в восемь лет, в том же любимом месте: нашем доме на Майорке. То же место, тот же диван, даже тот самый талантливый фотограф", - ностальгирует артистка.

Камалия поделилась раритетным фото / Фото Instagram/kamaliyaofficial

Она также добавляет, что с того времени люди на фото изменились. "Время идет, но любовь, воспоминания и близкие сердцу места остаются нашей опорой. Пусть это мгновение напомнит нам о красоте роста, о пути, который мы прошли, и о радости возвращаться не теми, кем были, а теми, кем стали", - добавила Камалия.

Отметим, что пара воспитывает двоих детей - девочек Арабеллу и Мирабеллу. Они также состоят в разводе из-за детей от первого брака Мохаммада Захура.

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Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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