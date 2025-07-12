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Война затянется до 2027 года: Тука удивил мрачным прогнозом

Алексей Тесля
12 июля 2025, 17:18
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Обе стороны могут быть истощены и недовольны результатами, но не будут иметь возможности продолжать боевые действия.
Война затянется до 2027 года: Тука удивил мрачным прогнозом
Георгий Тука спрогнозировал развитие событий на поле боя / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Главред

Важное из заявлений Туки:

  • Активная фаза конфликта продлится еще полтора года
  • У РФ нет потенциала вести боевые действия более полутора лет

Украине крайне необходима помощь союзников, ведь без нее Украина бы уже давно вела партизанскую войну.

Об этом в комментарии Главреду заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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"Если уровень помощи Украине будет таким, как был перед отказом Трампа поддерживать нас, то, по моей оценке, активная фаза конфликта продлится еще полтора года", - считает эксперт.

Он прогнозирует, что после этого должна начаться фаза, когда обе стороны будут истощены, обе стороны будут недовольны результатами, но не будут иметь возможности продолжать боевые действия. Поэтому тогда появятся основания для прекращения или приостановления активной фазы боевых действий.

"Так что, условно говоря, у России нет потенциала вести боевые действия более полутора лет. Условно – потому что может измениться позиция Китая, и он может перейти к прямой поддержке РФ", - предупредил собеседник.

Он напомнил о том, что также начинают действовать, причем достаточно эффективно, санкции против теневого флота Российской Федерации.

"Если в ближайшее время будут приняты действенные механизмы в отношении определенных стран, прежде всего Индии и Китая, которые помогают России обходить санкции и торговать дальше энергоносителями, то ресурсы России подвергаются существенным ограничениям, и пополнять их нечем", - добавил Тука.

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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