Тайны советского ремонта: почему в СССР обои клеили на газеты

В СССР обои клеили на газеты и это решение справлялось с несколькими проблемами сразу.

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Зачем в СССР обои клеили на газеты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Советское время запомнилось не только историческими событиями, но и нестандартными решениями в повседневной жизни. Если вы когда-либо ремонтировали старую квартиру и обнаружили под обоями слой газет, то знаете, что это не просто артефакт прошлого.

Мы разбирались, почему в СССР обои клеили на газеты, и как это решение справлялось с несколькими проблемами сразу.

Ремонт в трудные времена

В советское время получить стройматериалы для ремонта было непросто. Даже клей для обоев мог стать настоящей роскошью. В таких условиях приходилось проявлять изобретательность.

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Вместо того чтобы прибегать к дорогостоящим материалам для выравнивания стен, советские граждане использовали доступные газеты.

Преимущества метода

Клея обычно не хватало для нового покрытия стен, поэтому газеты становились незаменимым решением. Дополнительный слой газет помогал скрыть неровности и трещины, создавая более ровную поверхность для последующего нанесения обоев. К тому же, обои, приклеенные на бумагу, держались крепче, предоставляя более долговечное покрытие.

Этот хитрый способ использования газет стал неотъемлемой частью традиции советского ремонта.

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