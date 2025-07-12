Путин встретится с Зеленским при одном условии: в МИД раскрыли наглое требование РФ

Сергей Кислица отметил, что российская тактика - создавать иллюзию переговоров, как в "минском процессе", но без реального результата.

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Путин требует капитуляции для встречи с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Кислицы:

Путин согласится на встречу с Зеленским только в случае капитуляции Украины

Переговоры между делегациями не дают результатов видео дня

Россия предлагает лишь формальные встречи для создания иллюзии диалога

Лидер РФ Владимир Путин готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским только при условии капитуляции Украины. Об этом в интервью The Kyiv Independent заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По словам дипломата, в украинской делегации существует пространство для внутреннего диалога, обмена мнениями относительно возможных переговоров с Россией, тогда как со стороны Кремля действует строгая вертикаль подчинения - там все решает исключительно Путин.

"А мандат Путина заключается в том, чтобы заставить нас капитулировать. Их логика противоположна нашей. Мы говорим: "Давайте создадим перемирие как вклад в создание надлежащих условий для саммита лидеров, чтобы создать конструктивную среду, способствующую достижению соглашений". Они открыто говорят: "Нет, сначала вы принимаете наши требования - капитуляцию - и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы занимайтесь реализацией этих требований", - рассказал Кислица.

Он подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости прямой встречи Зеленского с Путиным. По его словам, в условиях авторитарной системы России никакие переговоры между делегациями не способны принести результат без решения со стороны лично главы Кремля.

"Это, на мой взгляд, один из элементов тактики России: они предлагают: "Давайте наши эксперты встретятся, обменяются номерами телефонов, чтобы они могли общаться между собой". Мы уже видели это раньше в бесконечных минских процессах. Много движения, люди ездили, сидели вместе, проводили бесконечные встречи - но результатов не было", - добавил Кислица.

Встреча Зеленского с Путиным и мирные переговоры - что известно

Как сообщал Главред, формат переговоров между Украиной и Россией фактически исчерпал себя. Кислица отметил, что на встречах в Стамбуле не было полноценного диалога - россияне озвучивали лишь ультимативные требования, не имея мандата на обсуждение украинских предложений.

Ранее Кремль заявил о возможности встречи Путина с Зеленским и Трампом, но только при условии "предварительной длительной подготовки". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что Москва хочет "выйти на третий раунд переговоров" с Украиной, но Киев должен "осознать новую реальность".

Россия якобы не хочет затягивать мирные переговоры с Украиной, но одновременно стремится достичь собственных целей, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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О персоне: Сергей Кислица Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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