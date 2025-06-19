Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

Известно, при каких условиях Путин может встретиться с Зеленским.

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Встреча Путина с Зеленским и Трампом / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления Пескова:

Путин может встретиться с Зеленским и Трампом

Встреча должна быть результатом длительной работы

Москва надеется на третий раунд переговоров с Украиной

Встреча российского диктатора Владимира Путина с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возможна, но Москва имеет собственные условия. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

По его словам, встреча Путина, Трампа и Зеленского "должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек".

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В Кремле также утверждают, что Москва надеется "выйти на третий раунд переговоров" с Украиной.

Кроме того, Песков подчеркнул, что для подготовки к урегулированию конфликта "еще предстоит серьезная работа", а Украина "должна понять, что ситуация изменилась по сравнению с тем, что было три года назад".

Переговоры с Россией - что известно

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания каких-либо соглашений.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина готова к прекращению огня и переговорам с Россией. К прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным готов даже Владимир Зеленский. Однако Кремль пренебрежительно относится к международным инициативам и наращивает агрессию.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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