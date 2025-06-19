Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

Главное из заявления Пескова:
- Путин может встретиться с Зеленским и Трампом
- Встреча должна быть результатом длительной работы
- Москва надеется на третий раунд переговоров с Украиной
Встреча российского диктатора Владимира Путина с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возможна, но Москва имеет собственные условия. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.
По его словам, встреча Путина, Трампа и Зеленского "должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек".
В Кремле также утверждают, что Москва надеется "выйти на третий раунд переговоров" с Украиной.
Кроме того, Песков подчеркнул, что для подготовки к урегулированию конфликта "еще предстоит серьезная работа", а Украина "должна понять, что ситуация изменилась по сравнению с тем, что было три года назад".
Переговоры с Россией - что известно
Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания каких-либо соглашений.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина готова к прекращению огня и переговорам с Россией. К прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным готов даже Владимир Зеленский. Однако Кремль пренебрежительно относится к международным инициативам и наращивает агрессию.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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