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Ловушка из СССР: в одном из городов Украины возвели радиоактивный дом, что известно

Юрий Берендий
26 июня 2025, 18:55
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Трагедия в одном из жилых домов Краматорска стала примером советского равнодушия и лжи, которая годами скрывала радиацию внутри стены.
Ловушка из СССР: в одном из городов Украины возвели радиоактивный дом, что известно
Радиация - в одном из городов Украины при СССР возвели радиоактивный дом / Коллаж Главред, фото: Кафедра экологической и инженерной геологии и гидрогеологии ЛНУ, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Что известно о радиоактивном доме в Краматорске
  • Трагедии времен СССР
  • Где находился дом-убийца в СССР

Советская система оставила после себя немало опасных "наследий", и один из самых страшных случаев произошел в Краматорске - городе, где обычная панельная многоэтажка стала источником смертельного облучения для десятков людей. Медийщик и автор YouTube-канала "ҐРУНТ" Алексей Ковжун рассказал жуткую историю, которую до сих пор знают далеко не все.

Главред выяснил, о каких катастрофах замалчивалось в СССР.

видео дня

"О Чернобыле знает весь мир. HBO сняли классный телесериал, а, скажем, о трагедии в Краматорске знают даже не все в Украине", - отмечает Алексей Ковжун, ведущий ютуб-канала "ҐРУНТ".

Дом-убийца в центре города

Все началось в типичной советской панельной многоэтажке по улице Гвардейцев-Кантемировцев в Краматорске (ныне - улица Марии Приймаченко). В 1981 году в одной из квартир внезапно начали болеть лейкемией и умирать жильцы.

"По очереди заболела лейкемией вся семья. Сначала умерли дети 18 и 16 лет. Затем их мать. Само собой, после такого по окрестностям поползли всякие страшные слухи о доме-убийце, таинственном проклятии, порче и других ужасах", - рассказывает в заметке в Facebook журналист Денис Казанский.

Смотрите видео о трагедиях СССР, которые замалчивались:

Когда квартира опустела, ее без всяких проверок передали другой семье. Впоследствии, уже у новых жителей началось то же самое: ребенок умер, а соседи также стали болеть.

"Именно передали, потому что в СССР вы не владели недвижимостью, вам ее давало государство, потому что все было государственно. Вы просто пользуетесь", - объясняет Ковжун.

Детали радиационного инцидента в Краматорске

Жители начали обращаться в "компетентные органы". Только в 1989 году, через восемь лет, специалисты наконец провели проверку - и были шокированы результатами.

"После замеров и анализов определили стену, из которой шла серьезная доза радиации. Раздолбали и нашли там ампулу с Цезием-137, мощным источником гамма-излучения", - сообщает Алексей Ковжун.

Журналист Казанский добавляет, что это была маленькая радиоактивная капсула с уровнемера, которая потерялась в карьере по добыче щебня и потом попала в бетон.

Ковжун объясняет, что ампула исчезла еще в 70-х годах на одном из карьеров, где изготавливали бетонные смеси. Она оказалась в материале, из которого построили многоэтажку - и годами облучала жителей.

"Ампула попала в бетон, который использовали при строительстве нового дома в Краматорске, и годами она облучала взрослых и детей, которые имели несчастье поселиться там", - говорит Ковжун.

Что известно об Алексее Ковжуне

Алексей Ковжун - украинский политический консультант, медиа-эксперт и культурный деятель, известный как ведущий аналитик подкаста "ИПсО и люди" Центра противодействия дезинформации. Родился 29 июня 1965 года в Киеве, получил образование в Киевском национальном университете (отчислен за антисоветскую деятельность), участвовал в создании концертов национального уровня (в частности Sonic Youth в Киеве).

С начала 2000-х активно занимается политическим консалтингом, был советником председателя Донецкой ОГА во время Революции Достоинства, и присоединился к созданию партий "Национальный корпус" и "Движение новых сил". Кроме этого, он является соавтором "Манифеста устойчивого мира" и ведет видеоцикл "Длинная война" от "Грунт", комментируя дезинформацию, информационную стратегию и перспективы Украины.

Почему в СССР скрывали трагедии

Алексей Ковжун также отмечает, что причиной смертей в Краматорске стала халатность со стороны советской системы.

"Старшее поколение слышало эти ГОСТы, правила, как оно должно было быть. И правила обращения с радиоактивными материалами требовали от руководства карьера зафиксировать потерю и не знать покоя, пока ампула не будет найдена", - говорит ведущий "ҐРУНТ".

Но чиновники решили скрыть потерю, чтобы избежать проверок и последствий.

"Но это же надо закрывать карьер, надо об этом говорить начальству, поэтому чиновники решили потерю скрыть, чтобы не заморачиваться с поисками. В лучших традициях Совка", - добавляет Ковжун.

Сколько людей погибло в результате радиационного инцидента в Краматорске

В общем, как отмечает Казанский, городские газеты писали, что всего за период с 1981 по 1989 годы от радиации в доме №7 умерло шесть жителей, четверо из которых были несовершеннолетними. Еще 17 человек получили дозы облучения и были признаны пострадавшими.

"Жильцы требовали, чтобы им дали квартиры в другом доме, но отселять никого не стали. Это где-то на Западе люди смогли бы отсудить компенсации. А в прекрасном СССР сотрудники исполкома просто извинились и развели руками", - добавляет журналист.

Дом существует до сих пор

"Тот самый дом №7 существует в Краматорске до сих пор", - подытоживает Казанский.

Эта трагедия - еще одно доказательство опасности, равнодушия и системной лжи советской системы, которая убивала не только правду, но и реальных людей.

"Это ужасная история о равнодушии, халатности и советской лжи, которая поломала и разрушила жизни целых семей", - отмечает Алексей Ковжун.

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Кто такой Денис Казанский

Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Еспресо TV, пишет Википедия. Ведет популярный youtube-канал.

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