ОРИ, грипп или COVID-19: как отличить и вовремя реагировать

Поймите различия между ОРИ, гриппом и COVID-19: как отличить ОРИ, грипп и COVID-19 по течению, симптомам и осложнениям.

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Как отличить гривну от ОРИ? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие симптомы ОРИ, гриппа и COVID 19

Какая разница между ОРИ, гриппом и COVID 19

Когда наступает осенне-зимний сезон, большинство сталкивается с повышенным риском заболеть респираторными инфекциями. Как определить, что вас беспокоит - ОРИ, грипп или COVID-19 расскажет подробнее Главред.

Вирусные инфекции под микроскопом

В видео Центра общественного здоровья говорится о том, как различить обычную ОРИ, грипп и COVID-19. На первый взгляд все три заболевания кажутся похожими: имеют общие симптомы, одинаковые пути передачи, а начало болезни выглядит почти идентично. Однако, по словам экспертов, между ними существуют существенные различия, знание которых может быть критически важным.

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ОРИ - знакомая, но не такая уж и безопасная

ОРИ (острая респираторная инфекция) - это общее название для ряда вирусных заболеваний, которые поражают дыхательные пути. В холодное время года это самая распространенная болезнь. Обычно она имеет легкое течение: кашель, насморк, незначительное повышение температуры. Инкубационный период ОРИ длится несколько дней, а само заболевание - 5-7 дней и, как правило, проходит без серьезных осложнений.

Грипп - опаснее и агрессивнее

В отличие от ОРИ, грипп имеет более выраженную симптоматику. Его возбудителями являются конкретные типы вирусов - Influenza A или B. Начало болезни резкое: температура тела стремительно повышается до 39-40 °C, появляется озноб, боль в мышцах, слабость, иногда рвота. Грипп может вызвать серьезные осложнения, особенно у лиц с хроническими заболеваниями, детей, пожилых людей и беременных. Хотя течение гриппа обычно короче, оно более интенсивное, чем ОРИ. Инкубационный период длится не более трех дней.

COVID-19 - похож на грипп, но с большим количеством рисков

COVID-19 имеет больше всего общего с гриппом, но в то же время и больше всего отличий. Его возбудитель - вирус SARS-CoV-2, вызвавший глобальную пандемию из-за высокой способности к распространению и непредсказуемости течения. Инкубационный период составляет в среднем 5-6 дней, но может длиться до 14. У многих людей болезнь начинается постепенно, с легкими симптомами: головная боль, боль в горле, повышенная температура. Это и делает COVID-19 коварным - человек может даже не догадываться, что уже является носителем, и заражать других.

Самый типичный признак COVID-19 - потеря обоняния или вкуса. Эти симптомы наблюдаются почти у половины больных и не являются характерными для гриппа или ОРИ. В тяжелых случаях коронавирус поражает легкие, вызывает пневмонию, а также осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и даже мозга. Это обусловлено системным воспалением и сгущением крови, что может приводить к тромбозам или инсультам.

Хотя большинство случаев COVID-19 имеют легкое течение, примерно 15 % требуют госпитализации, а 5 % - интенсивной терапии. Уровень летальности зависит от возраста пациента, общего состояния здоровья и качества медицинской помощи. В целом он выше, чем у гриппа: от 1 до 4 %, тогда как летальность гриппа составляет примерно 0,1 %.

Пути передачи и способность к заражению

Все три заболевания передаются воздушно-капельным и контактным путем. При этом COVID-19 имеет особенность - инфицирование возможно еще до появления первых симптомов, что значительно усложняет эпидемиологический контроль. Грипп также может передаваться до начала проявлений болезни, однако в более короткие сроки. ОРИ менее заразна и редко приводит к масштабным вспышкам.

Профилактика - вакцинация и ответственное поведение

Эффективная профилактика гриппа и COVID-19 - это вакцинация. Однако вакцины между собой не взаимозаменяемы. Против гриппа прививки обновляется ежегодно в зависимости от актуальных штаммов. Вакцинация против COVID-19 имеет целью уменьшить риск тяжелого течения, осложнений и смертности. Обе прививки можно делать одновременно - это особенно важно для людей из групп риска.

В случае с ОРИ вакцинация не является распространенной практикой, поскольку заболевание вызывается различными вирусами, поэтому специфической вакцины не существует. В то же время универсальные меры профилактики остаются действенными для всех трех заболеваний: частое мытье рук, ношение масок в людных местах, избегание тесных контактов и своевременное обращение к врачу при появлении симптомов.

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