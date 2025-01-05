Украину атакует вирус HMPV: инфекционист предупредила об опасности болезни

Заражение происходит капельным путем, эпизоды могут повторяться на протяжении жизни, пояснила Ольга Голубовская.

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В Украине зафиксировали вирус HMPV / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Украине зафиксированы заражения метапневмовирусом человека HMPV

Заражение происходит капельным путем, эпизоды могут повторяться

В Украине зафиксированы первые случаи заражения метапневмовирусом человека (HMPV), вспышка которого наблюдается в Китае. Эта болезнь может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

HMPV был выявлен в 2001 году и принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Антитела класса IgG против HMPV были обнаружены у 100% лиц с повторным заражением, у детей до 10 лет серопозитивность составляет почти 100%, рассказала украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

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Она отмечает, что по данным Центра общественного здоровья, в Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, но на самом деле их больше, говорит инфекционист.

Угроза заражения HMPV

Специалист поясняет, что заражение происходит капельным путем, эпизоды могут повторяться на протяжении жизни. Заболевание чаще является легким (насморк, кашель), но может быть тяжелым с развитием фульминантной (с быстрое прогрессирующей) дыхательной недостаточности. Последний вариант ранее наблюдался у пациентов с ослабленным иммунитетом, после трансплантации легкого.

Ориентировочный инкубационный период — от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может меняться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней. HMPV наиболее активен в умеренном климате в течение поздней зимы и весной, — рассказала Голубовская.

По ее данным, рентгенологические изменения неспецифичные: "матовое стекло", ателектазы, гиперактивные легкие, иногда — консолидация. Чаще двусторонние поражения (как на фото).

В мире тяжелым больным применяют ингаляционный рибавирин (заметьте — эмпирически, поскольку доказательств нет по понятным причинам). В нашей стране такая форма рибавирина не зарегистрирована, а таблетированная вряд ли будет эффективной, основываясь на нашем опыте, поясняет инфекционист.

/ Facebook/ogolubovska

Как бороться с метапневмовирусом

По ее словам, прежде всего не нужно паниковать. Фактор времени — решающий для тактики лечения больных. В случае возникновения респираторного заболевания, особенно в группе риска, желательно его подтвердить. Среди всех ОРВИ наиболее опасными были грипп и COVID-19, сейчас к тестированию нужно добавлять и метапневмовирус, особенно у госпитализированных больных, ресурс есть. Если вы заболели — правильно измеряйте сатурацию крови пульсоксиметром.

Во-вторых, обычная профилактика инфекции заключается в избегании/уменьшении рисков воздушно-капельной передачи (ограничение контактов с больными на респираторные заболевания, особенно групп риска, мытье рук, проветривание помещений, влажная уборка). Все это, конечно, не гарантирует заражение, но мы помним, что вся суть в дозе возбудителя, который на вас "нападает". Чем она меньше, тем больше шансов иметь легкое заболевание.

В-третьих — общая рекомендация. Следите за своим здоровьем, своевременно диагностируйте патологию (например, синдром инсулинорезистентности, патологию щитовидной железы), принимайте витамины, особенно Д (по назначению врача), у многих есть его недостаток или дефицит, а он, в том числе, является гормоном иммунной системы.

"Просьба к врачам — не затягивайте с госпитализацией, если больной ежедневно прогрессирует. Помните, что тяжесть течения оценивается не только и не столько по показателям температуры, как по общему состоянию больного, особенно в группе риска. Считается, что сопутствующие инфекции с другими вирусами или бактериями могут быть триггером тяжелого течения заболевания, поэтому применение эмпирической противовирусной терапии препаратами широкого спектра действия может быть обосновано", — добавила Голубовская.

Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.

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Ольга Голубовская Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

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