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Вирус атаковал молниеносно, отказали сердце и легкие: под Киевом умерла 8-летняя девочка

6 января 2022, 09:55
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Анита заболела в конце декабря. Врач сказал, что у девочки обычная простуда. Через несколько дней ей стало хуже, ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.

Больница
В больнице под Киевом разгорелся скандал из-за смерти ребенка / УНИАН

В первый день Нового 2022 года в Киевской области в районной больнице умерла 8-летняя девочка. Родители винят врачей, мол, медики неправильно поставили ребенку диагноз. В больнице же утверждают, что действовали правильно, но вирус атаковал молниеносно.

Маленькая Анита заболела в последних числах декабря. Врач, которого вызвали домой, сказал, что у девочки обычная простуда, пишет Сегодня со ссылкой на слова матери ребенка Дарьи Дуды.

Перед Новым годом у Аниты поднялась температура и началась рвота. Семья вызвала скорую.

"Поставили капельницу, она начала со мной говорить, тошнота прошла, живот не болел. Девушки говорили, куда ее везти, ребенок тяжелый — выбирали или Бровары, или Борисполь, но диспетчер почему-то сказал везти в Березанское отделение", — рассказала Дарья.

В городскую больницу Березани Аниту доставили около часа ночи. Медики не увидели угрозы жизни ребенка, но решили оставить под присмотром до утра.

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Уже утром состояние 8-летней девочки ухудшилось, она упала в обморок. Сначала отказали легкие, а потом - сердце. Реанимация не помогла.

Причина смерти — пневмония и воспаление сердца, их якобы вызвал вирус. Главный врач больницы утверждает, что лечили ребенка правильно.

"Это молниеносная форма вирусной инфекции, которая за собой повлекла повреждение сердечно-сосудистой и легочной системы. Когда есть пораженная сердечная мышца, то определенные лекарства, которые действуют на сердце, просто не действуют", — объяснил медицинский директор Березанской городской больницы Юрий Вусятицкий.

Правильно ли действовали медики и почему ребенка отвезли в больницу только на третий день болезни, теперь выясняет полиция. Будет проведена полная судебно-медицинская экспертиза, а также изъята вся медицинская документация, которая связана с лечением Аниты.

"Только по результатам именно экспертизы можно будет окончательно утверждать, что стало причиной гибели ребенка, и есть ли в этом какая-то роль врачей, или это было вызвано исключительно болезнью", — рассказала пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Если вина медиков будет доказана, им грозит до трех лет тюрьмы.

8-летнюю Аниту похоронили 5 января рядом с прабабушкой и прадедушкой.

Как сообщал Главред, в реанимации Запорожской областной клинической детской больницы разгорелся скандал. Родители обвиняют медиков в смерти двухлетнего Давида. Они говорят, что врачи несвоевременно оказали помощь ребенку.

Давид попал в больницу еще 24 декабря с диагнозом "обструктивный бронхит". Малыша лечили, он был активным и шел на поправку. Но 30 декабря состояние мальчика резко ухудшилось. По словам родных, мальчику стало плохо из-за капельниц.

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