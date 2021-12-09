Оставили на 2-летнего брата: на Буковине погиб 10-месячный младенец

Второй ребенок успел спастись, выбежав из комнаты.
В Черновицкой области 10-месячный ребенок погиб в результате отравления угарным газом, еще одного ребенка госпитализировали.
Трагический инцидент произошел в городе Сторожинец вечером, 8 декабря, пишет MB.
По предварительной информации, родители оставили младенца в доме со старшим братом, которому два года. Старший мальчик разжег огонь посреди дома. В результате пожара, возникшего в доме, младенец в коляске задохнулся. Старший ребенок успел убежать в коридор, что и спасло ему жизнь.
Медики, прибыв на место происшествия, начали проводить базовые реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, прошли безуспешно.
2-летний ребенок был госпитализирован.
Читайте такжеВ Кременчуге на детей в садике рухнуло дерево: 4-летняя девочка умерлаРанее мы сообщали, что в результате пожара в селе Медисовка Хмельницкой области погибли четверо детей в возрасте от 1 до 6 лет. Как рассказали в местной ОГА, области, семья, в которой произошла трагедия, не находилась в сложных жизненных обстоятельствах, мать ухаживала за детьми, а отец зарабатывал временными работами.
Также Главред писал, что в селе Марьяновка Винницкой области погибли двое родителей и их четверо детей. Обнаружил погибшую семью старший 14-летний сын. Мальчик в этот день ночевал у бабушки и перед школой решил зайти домой. Там он и увидел мертвых родных, которые отравились угарным газом.
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