Мать душила поясом от халата: появились жуткие детали смерти 2-летнего ребенка в Харькове

Если ее вину докажут в суде, то она может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.
В прокуратуре Харьковской области рассказали о женщине, которая задушила своего маленького сына и выбросилась с 4 этажа квартиры.
По предварительной информации, женщина сама воспитывала ребенка и жила с отцом. Вероятно она задушила сына поясом из халата. Кроме того, сразу после случившего она сама позвонила в полицию.
"Поступил вызов на 102 около 4:00. Сколько прошло времени между ее попыткой самоубийства и звонком в полицию нет информации на данный момент. Позвонила сама та девушка, которая и выбросилась с 4 этажа. После приезда полицейских она сообщила им, что убила ребенка и выпрыгнула с 4 этажа. Ей 36 лет, харьковчанка. Убитому ребенку 2 года. Предварительно мальчик умер от удушения", - рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новости.LIVE Харьков.
Была в декрете, одна воспитывала ребенка
"Она жила со своим отцом. Изучается информация о возможном неизлечимом заболевании, которое побудило ее совершить такой поступок. Орудие убийства: вероятно пояс от халата, который был найден на месте преступления",- сообщили в прокуратуре.
Если ее вину докажут в суде, то она может получить наказание по п.2 ч. 2 115 до 15 лет (умышленное убийство малолетнего ребенка). Сейчас она находится в больнице в реанимации. Прокуроры ждут, пока врачи дадут согласие на допрос.
Напомним, в Харькове на улице Академика Павлова 132-В 36-летняя мать убила малыша и прыгнула в окно из 4 этажа. Соседи отзываются о семье положительно и говорят, что это была образцовая семья.
Читайте также:
- Искромсал топором: под Днепром мужчину жестоко убил мать пятерых детей
- Резала ножом шею ребенка: на Львовщине женщина зверски убила семью
- Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил мать
- "Машенька, ангел на земле": у матушки Марии, которую убило дерево в Киеве, остались четверо детей