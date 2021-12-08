Мать душила поясом от халата: появились жуткие детали смерти 2-летнего ребенка в Харькове

Женщина, которая задушила ребенка, находится в больнице / Скриншот видео с tsn.ua

В прокуратуре Харьковской области рассказали о женщине, которая задушила своего маленького сына и выбросилась с 4 этажа квартиры.

По предварительной информации, женщина сама воспитывала ребенка и жила с отцом. Вероятно она задушила сына поясом из халата. Кроме того, сразу после случившего она сама позвонила в полицию.

"Поступил вызов на 102 около 4:00. Сколько прошло времени между ее попыткой самоубийства и звонком в полицию нет информации на данный момент. Позвонила сама та девушка, которая и выбросилась с 4 этажа. После приезда полицейских она сообщила им, что убила ребенка и выпрыгнула с 4 этажа. Ей 36 лет, харьковчанка. Убитому ребенку 2 года. Предварительно мальчик умер от удушения", - рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новости.LIVE Харьков.

Была в декрете, одна воспитывала ребенка

"Она жила со своим отцом. Изучается информация о возможном неизлечимом заболевании, которое побудило ее совершить такой поступок. Орудие убийства: вероятно пояс от халата, который был найден на месте преступления",- сообщили в прокуратуре.

Если ее вину докажут в суде, то она может получить наказание по п.2 ч. 2 115 до 15 лет (умышленное убийство малолетнего ребенка). Сейчас она находится в больнице в реанимации. Прокуроры ждут, пока врачи дадут согласие на допрос.

Напомним, в Харькове на улице Академика Павлова 132-В 36-летняя мать убила малыша и прыгнула в окно из 4 этажа. Соседи отзываются о семье положительно и говорят, что это была образцовая семья.

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