Дикая трагедия в Харькове: мать зверски убила малыша и выпрыгнула в окно

Мать в реанимации / "Би порт"

В Харькове на улице Академика Павлова 132-В 36-летняя мать убила малыша и прыгнула в окно из 4 этажа. Женщина задушила своего сына.

Как пишет "Суспільне", соседи отзываются о семье положительно и говорят, что это была образцовая семья.

Женщина после убийства своего двухлетнего крохи сама позвонила в полицию.

В горсовете утверждают, что мальчик ходил в детсад, а мать ребенка страдает от неизлечимой болезни.

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"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни. Возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенка задушили", - отметили в горсовете.

Мальчика еще воспитывали отец и дедушка.

Напомним, в городе Кицмань Черновицкой области 22-летний парень убил маму и восьмилетнюю сестру. Остаток своей жизни он проведет за решеткой.

Трагическая история произошла осенью 2019 года - тогда 40-летнюю женщину и ее восьмилетнюю дочь с множеством ножевых ранений нашли в колодце у дома. Подозрение упало на сына умершей женщины.

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