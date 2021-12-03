Тела выбросил в колодец: парень с аутизмом зарезал мать и маленькую сестру

22-летнего Сергея признали виновным в убийстве семьи / скриншот из видео полиции

В городе Кицмань Черновицкой области 22-летний парень убил маму и восьмилетнюю сестру. Остаток своей жизни он проведет за решеткой.

Трагическая история произошла осенью 2019 года - тогда 40-летнюю женщину и ее восьмилетнюю дочь с множеством ножевых ранений нашли в колодце у дома. Подозрение упало на сына умершей женщины.

Тела нашли в колодце

Наталия, мать осужденного Сергея Гушуватого, воспитывала сына одна. Он отставал в развитии - сначала мальчик занимался в Кицманьском учебно-воспитательном комплексе, но не справлялся с учебой, были и проблемы с общением – и тогда мать поместила ребенка в специализированный интернат, пишет Обозреватель. Также у женщины была дочь. Именно после ее пропажи местные жители забили тревогу.

Во время осмотра территории полицейские увидели в колодце тела, а в доме нашли записку с текстом "Пора нам прощаться. Простите за все, что было". Впоследствии выяснилось, что ее написал сын Наталии – Сергей.

Место преступления / скриншот из видео полиции

Полиция объявила тогда еще 20-летнего парня в розыск. Спустя пять дней подозреваемый в тяжком преступлении был задержан на киевском вокзале.

Реклама

Только вернулся из интерната

Сергей был инвалидом детства второй группы (диагноз – аутизм). За несколько месяцев до трагедии он вернулся из интерната, однако не остался жить с мамой и сестренкой, а переехал к дедушке.

Как рассказали соседи, Сергей часто ссорился с мамой.

"У Наталии была непростая жизнь, но она то и дело попрекала Сережу, что он "ничего не может". Плюс ко всему, хотела, чтобы выплаты по инвалидности парень отдавал ей – до совершеннолетия сына именно она распоряжалась деньгами. Однако повзрослевший сын был не согласен с этим", – объяснили соседи.

Читайте такжеРезала ножом шею ребенка: на Львовщине женщина зверски убила семьюКак в семье, где мать очень любила своих детей, дошло до такого, не понимает никто. Люди говорят, что женщина всегда заботилась и о сыне, и о дочке. Когда Сергей был в интернате, они постоянно совершали "вылазки": вместе ездили погулять, провести время.

"Сережа так трогательно заботился о сестричке, потому мы долго не могли поверить, что убийца именно он", – поделились соседи.

Дедушка настаивал на максимальном наказании

Как выяснилось, убийство Наталии Гушуватой не было совершено в состоянии аффекта – оно тщательно планировалось. Нож парень принес с собой. Сначала убил маму, а потом уже и сестренку, оказавшуюся свидетелем убийства. Потом перенес тела в колодец – чтобы спрятать, и подчистил место преступления...

Читайте также"Просто перемкнуло": убивший свою семью подросток рассказал о преступленииНи болезнь парня, ни его инвалидность, ни раскаяние и помощь в раскрытие преступления не стали смягчающими обстоятельствами и не повлияли на решение судов. А в кассационной жалобе Верховный Суд также не увидел причин для менее сурового наказания убийце. На максимальном сроке настаивал даже его дедушка. До конца жизни Сергей будет находиться в тюрьме.

Напомним, в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Также ранее в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.