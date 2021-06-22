Ударил жену утюгом и задушил проводом: СМИ выяснили подробности жестокого убийства на Тернопольщине

Анна Яковенко с мужем и дочерью / Facebook Анны Яковенко

В небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Анна Яненко была медсестрой. Ее муж, 39-летний Роман Шманько, официально нигде не работал. Судя по всему, между ними произошла ссора. По словам знакомых, мужчина ударил жену утюгом по голове, а затем задушил проводом от него. Сам мужчина подорвался на взрывном устройстве. А незадолго до своей смерти он позвонил сестре, попросил прийти и забрать его 3-летнюю дочь Аллу, передает Obozrevatel.

По данным СМИ, супруги уже были в процессе развода. Анна собиралась забрать дочку в Германию, где она работала уже несколько лет. Но Роман долго не давал согласия и не подписывал документы.

Как рассказывают знакомые пары, вскоре после рождения ребенка женщина уехала на работу в Германию. Мужчина остался в Украине и занимался воспитанием дочери. Было решено, что вскоре Анна заберет свою семью в Германию.

Все это время женщина присылала часть заработанных денег мужу с дочкой. Но и семья Романа также помогала ему содержать ребенка. По словам знакомых, парень из зажиточной семьи. Его отец когда-то был даже директором единственного в городе ресторана.

Читайте такжеВ Днепре пьяный убил сожительницу на глазах у детей: новые деталиПодруга погибшей рассказала, что Роман частенько поднимал на жену руку. Якобы даже в Германии он тоже ее бил, поэтому девушка решила развестись. Но есть и другая версия трагедии. Один из друзей Шманько рассказал, что в Германии Роман якобы застал Анну с другим мужчиной.

Анну Яненко похоронили в родном городе 20 июня. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как сообщал Главред, в Хмельницкой области в селе Гатное 58-летний мужчина жестко расправился со своей супругой. Мужчина убил жену в день ее рождения. Трагедия произошла 1 июня поздно вечером.