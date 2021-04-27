"Просто перемкнуло": убивший свою семью подросток рассказал о преступлении

Копы опубликовали фото подозреваемого в убийстве собственной семьи./ Департамент уголовного розыска

16-летний киевлянин, который подозревается в убийстве своих родителей и восьмилетнего брата, заявил ‒ он пошел на преступление потому, что "его перемкнуло". Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Правоохранители говорят, что молодой человек сознался в содеянном. "Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако тот не исправился", — заявили копы.

Также правоохранители опубликовали фото подозреваемого в убийстве собственной семьи.

Как сообщает портал Страна со ссылкой на источники в МВД сообщает, что настоящее имя 16-летнего подозреваемого - Максим Сумин. Он обучается в училище по специальности автослесарь. И жил вместе с семьей на улице Ревуцкого (район метро Харьковская).

По словам источника, парень признался в совершении жестокого убийства своих родителей и младшего брата. Он объяснил свои действия неприязненными отношениями, которые сложились в семье из-за постоянных ссор, и личным негативным отношением к родным.

Также сообщается, что у парня изьяли нож-"бабочку". Со слов задержанного, именно им он наносил смертельные ранения родным.

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