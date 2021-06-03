В Хмельницкой области мужчина зверски убил жену в день ее рождения

Мужчина зверски убил свою жену / Depositphotos

В Хмельницкой области в селе Гатное, в Деражнянском районе, 58-летний мужчина жестко расправился со своей супругой.

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, мужчина убил жену да еще и в день ее рождения.

Трагедия произошла 1 июня поздно вечером.

"Женщина праздновала свой день рождения, а когда пошли гости, она поссорилась с мужем. Во время конфликта подозреваемый выхватил нож и убил жену", - говорится в сообщении.

После расправы мужчина побежал к соседу и рассказал о трагедии.

Соседи вызвали медиков и полицию. К сожалению медики констатировали смерть женщины.

Правоохранители задержали подозреваемого. Следователи уже объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет заключения.

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Ранее сообщалось, жителя Черниговской области, который хладнокровно зарезал 7-летнего сына и выбросил тело в подсолнечном поле, отправят на принудительное лечение. Мужчину, который нанес своему чаду 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом в область шеи, туловища, рук и ног, признали невменяемым.