Расчлененный труп в мусорнике в центре Киева: копы установили подозреваемого в убийстве

В центре Киева две человеческие ноги нашли в спортивной сумке в мусорном баке / Фото kiev.informator.ua

В Киеве в четверг, 18 ноября, бездомный мужчина обнаружил жуткую находку в мусорном контейнере. В спортивной сумке лежали человеческие ноги. Позже в этом же контейнере обнаружили и тело мужчины.

Шокирующий инцидент произошел по адресу бульвар Дружбы Народов, 8 в Печерском районе столицы, пишет Информатор.

Через несколько часов полиция вышла на след и объявила в розыск главного подозреваемого. Это гражданин Украины. Его зовут Вишняк Владимир Владимирович, 1989 года рождения, уроженец города Горловка, Донецкой области.

Личность убитого установлена. Он жил в доме рядом с мусорными баками, где и нашли тело.

По предварительной информации, с убитым в квартире жил разыскиваемый мужчина, возможно, он был квартирантом. По словам местных жителей, они видели, как утром подозреваемый выносил сумку, в которой и нашли ноги.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

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