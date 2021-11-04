Жестокое убийство украинки в съемной квартире в Ровно: чтобы сбежать, подозреваемый изменил внешность

Полицейские разыскивают гражданина Турции, подозреваемого в убийстве 38-летней женщины / УНИАН

Во вторник, 2 ноября, в арендованной квартире на улице Волынской Дивизии в Ровно нашли тело 38-летней жительницы города. В совершении убийства подозревают 48-летнего Каратаса Экрема из Турции, которому она посуточно сняла жилье.

Тело на полу кухни обнаружила в 10:20 владелица дома, которая наведалась в квартиру, потому что арендатор перестала отвечать на звонки. Родные погибшей Оксаны тем временем сообщили в полицию об исчезновении женщины.

"После того как вечером ее не было, она не вернулась, мать, дочь, ее семья начали волноваться и сообщили на линию 102, что она пропала без вести. Затем во время осмотра и после общения с владелицей квартиры, которая сообщила ее имя, мы поняли, что это та исчезнувшая женщина", – рассказал начальник Нацполиции в области Сергей Крошко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, женщина приходила в съемную квартиру, чтобы помочь иностранцу по хозяйству. По предварительным данным, женщина умерла из-за многочисленных ударов в голову. Орудие преступления пока не нашли.

"У женщины обнаружили травму головы. Вероятно, избивали каким-то тупым, а возможно и не совсем тупым предметом. Рассечения на голове многочисленны", — сказал Крошко.

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ТСН уточняет, что подозреваемый в убийстве иностранец, по словам соседей, еще с лета ухаживал за Оксаной, ждал ее под подъездом для свиданий. В полиции говорят, что самая вероятная причина расправы – деньги. Мол, именно ради наживы мужчина и знакомился с украинскими женщинами.

Владелица квартиры, в которой произошло убийство, отказалась от комментариев. Соседи говорят, что никаких криков не слышали.

У погибшей женщины осталась 10-летняя дочь и мать.

48-летний Каратас Экрем, которого подозревают в убийстве, приехал в Украину в 2018-м году. В поле зрения правоохранителей до сих пор не попадал.

Каратас Экрем / facebook.com/police.in.Rivne.region

В полиции уверяют, что есть ряд доказательств, что именно он мог убить Оксану. После совершения преступления мужчина сделал все, чтобы быть менее узнаваемым.

"Как он покидал место преступления, он изменил внешность — постригся, побрился и вышел уже совсем другим. Выбросил, вероятнее всего, орудие преступления и спокойно пошел к автовокзалу. Сел на маршрутку, которая следует в сторону Киева", — сказал заместитель руководителя полиции Ровенской области.

Следователи открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией "Умышленное убийство". Если вину иностранца докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой. Границы для его выезда уже заблокированы. Также полиция обращается ко всем, кто-то знает о местонахождении Каратаса Экрема, сообщить анонимно на линию 102.

Как сообщал Главред, в Ровенской области в городе Костополь девятилетняя девочка вступилась за свою маму, которую жестоко избивал сожитель. Девочка вогнала в мужчину нож.

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