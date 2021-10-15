Жуткое убийство в Хмельницкой области: 23-летняя девушка зверски расправилась с пожилым мужчиной

Девушка изрезала дедушку / НПУ

Жуткое убийство в Хмельницкой области. Там молодая девушка жестоко убила мужчину. После этого, она пыталась сжечь его тело, чтобы замести следы.

Как сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции, трагедия произошла в одном из сел Каменец-Подольского района, где в частном доме местные жители случайно обнаружили изрезанное тело 60-летнего мужчины.

Следователи заподозрили ранее неоднократно судимую 23-летнюю девушку, которая гостила у своей жертвы. Они поссорились и девушка схватила нож, несколько раз ударив им оппонента.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Затем девушка решила сжечь тело, но у нее это не получилось. Вскоре она сбежала.

"Фигурантка задержана в порядке статьи 208 УПК Украины", - рассказали в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

Напомним, в России спортсменка убила подростка. Мария Корнеева совершала оккультный ритуал. Она вырезала на спине у мальчика пентаграмму от чего он и скончался.

Также ранее в Измаильском районе Одесской области женщина ударила знакомого камнем по голове и избавилась от тела, сбросив его в канал. Труп случайно обнаружили местные жители.