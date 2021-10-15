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Просто забыл: дедушка случайно убил собственного внука

15 октября 2021, 04:18
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Мужчина забыл, что у мальчика аллергия на некоторые продукты.

Мальчик страдал аллергией / mirror.co.uk

В Великобритании в городе Винсфорд от рук дедушки умер подросток. Мальчик съев приготовленный мужчиной окорок в ореховой глазури. При этом, у него была аллергия на орехи.

Как пишет издание The Mirror, 12-летний Кейсон Холлвуд страдал астмой. Он вместе с братьями пришел поужинать к бабушке и дедушке. На столе был приготовленный дедушкой окорок, который и убил ребенка. Пожилой мужчина попросту забыл о заболевании внука.

После ужина дети ушли в парк и мальчик начал задыхаться. Ему принесли ингалятор, но это не помогло и подросток умер в больнице.

Вскрытие показало, что мальчик умер из-за анафилактического шока, который спровоцировали орехи.

Напомним, в России спортсменка убила подростка. Мария Корнеева совершала оккультный ритуал. Она вырезала на спине у мальчика пентаграмму от чего он и скончался.

Также накануне стало известно, что в Измаильском районе Одесской области женщина ударила знакомого камнем по голове и избавилась от тела, сбросив его в канал. Труп случайно обнаружили местные жители.

viber
новости Великобритании орехи аллергия убийство
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