Просто забыл: дедушка случайно убил собственного внука

Мальчик страдал аллергией / mirror.co.uk

В Великобритании в городе Винсфорд от рук дедушки умер подросток. Мальчик съев приготовленный мужчиной окорок в ореховой глазури. При этом, у него была аллергия на орехи.

Как пишет издание The Mirror, 12-летний Кейсон Холлвуд страдал астмой. Он вместе с братьями пришел поужинать к бабушке и дедушке. На столе был приготовленный дедушкой окорок, который и убил ребенка. Пожилой мужчина попросту забыл о заболевании внука.

После ужина дети ушли в парк и мальчик начал задыхаться. Ему принесли ингалятор, но это не помогло и подросток умер в больнице.

Вскрытие показало, что мальчик умер из-за анафилактического шока, который спровоцировали орехи.

Напомним, в России спортсменка убила подростка. Мария Корнеева совершала оккультный ритуал. Она вырезала на спине у мальчика пентаграмму от чего он и скончался.

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