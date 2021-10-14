В Одесской области женщина убила знакомого и бросила тело в канал

Женщина ударила знакомого камнем / НПУ

Жуткое убийство в Измаильском районе Одесской области. Там женщина ударила знакомого камнем по голове и избавилась от тела, сбросив его в канал. Труп случайно обнаружили местные жители.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, между убитым и правонарушительницей произошла ссора. Пара распивала алкогольные напитки на даче у женщины. Внезапно последняя схватила камень и ударила 36-летнего мужчину по голове. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Когда она поняла, что знакомый мертв решила бросить тело в канал неподалеку, чтобы скрыть преступление.

Задержанной уже объявили подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, в России спортсменка убила подростка. Мария Корнеева совершала оккультный ритуал. Она вырезала на спине у мальчика пентаграмму от чего он и скончался.

Также ранее гражданин Украины, задержанный полицией в Польше, признался в убийстве своего семилетнего сына и покушения на жизнь жены. 27-летний украинец Дмитрий Т. заявил, что, ударяя ножом 7-летнего сына Максима и супругу Анастасию, "он хотел защитить семью от чего-то еще хуже".