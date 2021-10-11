"Хотел защитить семью": зверски зарезавший 7-летнего сына в Польше украинец рассказал о мотивах

Зверски убивший сына в Польше украинец рассказал о мотивах / Reuters

Гражданин Украины, задержанный полицией в городе Тарнув (Малопольское воеводство, Польша) признался в убийстве своего семилетнего сына и покушения на жизнь жены. Об этом сообщает местное издание Se.

27-летний украинец Дмитрий Т. заявил, что, ударяя ножом 7-летнего сына Максима и супругу Анастасию, "он хотел защитить семью от чего-то еще хуже".

Подозреваемый подтвердил, что именно он напал на ребенка и жену. В день трагедии он пошел на кухню, напился воды, взял нож и ударил сына и жену. Свои мотивы мужчина объяснял крайне путано. По словам 27-летнего мужчины, была некая-то группа людей, имеющих власть, которая должна была "посадить нас в тюрьму, забрать ребенка и забрать все, что у нас есть". Поэтому, чтобы спасти свою семью, Дмитрий решил убить их и затем покончить с собой, прыгнув со второго этажа.

По решению суда мужчину арестовали на три месяца. Местная прокуратура уже выдвинула мужчине обвинения, а медики проверяют, был ли мужчина вменяем на момент совершения преступления. Ему грозит пожизненное лишение свободы. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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Напомним, ранее, в середине сентября в городе Глухов, что на Сумщине, мужчина жестоко убил своего 3-летнего сына и признался в этом.

Несколько дней назад конвой повез его на суд. Но туда он не доехал и в изолятор временного содержания тоже не вернулся. Мужчина неожиданно умер по дороге.