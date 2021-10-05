Трагедия в Польше: семилетний украинец умер во время семейной ссоры

Мальчик получил колотые и резаные ранения / Радио Польша

В городе Тарнув (Польша), в результате семейной ссоры погиб семилетний мальчик (гражданин Украины).

"В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина — граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, в результате ребенок умер", — передает слова представителя полиции Тарнова Павела Климека "Укринформ".

После инцидента ребенка госпитализировали в медучреждение с колотыми и резаными ранениями - они оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина и женщина также оказались в больнице с ножевыми ранениями.

Ссора началась в середине квартиры, сообщил правоохранитель. Мужчину с ранениями нашли возле дома, а женщина убежала к соседям. Прокуратура начала следствие по делу.

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