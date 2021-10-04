Мать просто молча смотрела: подробности убийства 10-летней девочки отчимом на Закарпатье

Всплыла деталь о смерти маленькой девочки в Закарпатье / Нацполиция Закарпатской области

В Закарпатской области 34-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь, а утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни. Как выяснило следствие, мать девочки на момент совершения преступления была дома.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области, на момент совершения преступления в доме находилась мать погибшей девочки. Женщина не предприняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии, без помощи.

Следователи открыли по данному факту еще одно уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины, то есть оставление в опасности, повлекшее смерть человека. Именно в рамках этого производства будет дана правовая оценка действиям матери.

Напомним, что против отчима открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство малолетнего ребенка". Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Сумской области умер мужчина, убивший трехлетнего сына

В середине сентября в городе Глухове, что на Сумщине, мужчина жестоко убил своего 3-летнего сына и признался в этом. Несколько дней назад детоубийцу отвезли на суд, но в изолятор временного содержания он уже не вернулся. Мужчина неожиданно умер по дороге.

Что стало причиной смерти отца-изверга, задушившего своего родного ребенка, правоохранители пока не говорят. Несколько инсайдерских источников уверяют, что арестованного избили. В результате избиения якобы ребро пробило ему легкое.